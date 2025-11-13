logo
"Ovo je postalo lično": Oglasio se čovjek koji je "maltretirao" Jokića, mislili smo da ovo nikad nećemo čuti

"Ovo je postalo lično": Oglasio se čovjek koji je "maltretirao" Jokića, mislili smo da ovo nikad nećemo čuti

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Kendrik Perkins se oglasio nakon istorijske partije Nikole Jokića protiv Klipersa.

Kendrik Perkins o Nikoli Jokiću Izvor: Youtube/NBA

Nikola Jokić ponovo je uništio Los Anđeles Kliperse. Ovog puta im je "isporučio" 55 poena, uz 12 skokova i šest asistencija, dok su centri iz protivničkog tabora izgledali potpuno nemoćno. Ivica Zubac je igrao je solidnu partiju, ali jednostavno nije mogao protiv raspoloženog Srbina.

Jokić u posljednje vrijeme baš voli da maltretira Kliperse, što je primijetio i nekada njegov veliki kritičar Kendrik Perkins. Već odavno to nije, a nakon nove maestralne partije srpskog asa mu je namijenio titulu najboljeg centra svih vremena.

"Ne samo da je Jokić najvještiji centar koga smo ikada vidjeli, već je i jedan od najvećih centara svih vremena!!! Ono što sada radi Zubcu i Klipersima djeluje mi lično", napisao je nekadašnji NBA centar na društvenim mrežamama.

Nekadašnji NBA centar je imao priliku da odmjeri snage sa Jokićem u njegovoj debitantskoj sezoni, ali se penzionisao prije nego što je počeo da dominira. Perkins se diči titulom koju mu je jednom prilkom dodijelio legendani Kobi Brajant.

"Jokić ne bi želio da se nosi sa mnom. Kobi je rekao da sam ja bio najbolji defanzivac na 'postu' u ligi. Kobi Brajant", često je podsjećao Perkins.

Nekadašnji NBA šampion je u debatama oko MVP titule često izostavljao Jokića, optuživao ga da namjerno "budži statistiku" i kritikovao ga nakon svake malo slabije partije. Ipak, u posljednje vrijeme je potpuno promijenio ploču, pošto je shvatio da nema smisla da bude najveći hejter jednog od najboljih igrača svih vremena.

