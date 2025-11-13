Pogledajte istorijsku partiju Nikole Jokića: Zbog jednog poteza cijela klupa uletjela na teren

Prethodne noći Nikola Jokić postigao je 55 poena u pobjedi Denvera nad L.A. Klipersa. Pogledajte sve najbolje poteze najboljeg košarkaša svijeta.

Srpski košarkaš Nikola Jokić ponovo je ispisao istoriju NBA lige pošto je u samo 24 sata uspio da zabilježi nevjerovatnih 90 poena. Prvo je u noći utorak na srijedu imao 35 poena protiv Sakramenta, da bi zatim prethodne noći dao još 55 u pobjedi protiv Klipersa, poručujući tako da je još jednom kandidat za MVP nagradu.

Zbog njegove partije oglasila se i NBA liga, pošto je imao sljedeću statistiku: 55 poena, 12 skokova, šest asistencija, jedna ukradena i jedna blokada, uz dvije izgubljene lopte.

Na sve to šutirao je 18/23 iz igre (!!!), dao je pet trojki iz šest pokušaja, dok je imao i veliki broj slobodnih bacanja što se rijetko dešava (14/16). Vidjeli smo Jokića i kako zakucava loptu u koš, pa je baš zbog takvog jednog atraktivnog poteza cijela klupa sa rezervnim igračima uskočila u teren. Pogledajte njegovo istorijsko veče:

Dodajmo i to da je Jokić uspio da ispiše stranice istorije NBA lige za samo osam dana, da uradi nešto što niko drugi nije ni za cijelu sezonu, tako da zaista igra još jednu nevjerovatnu sezonu i pitanje je da li neko može da mu parira u MVP trci.

Na sve to, Denver igra fantastičnu košarku od početka sezone i za sada je najbolji tim lige uz šampiona Oklahomu.

NBA rezultati 13. novembar

Šarlot - Milvoki 111:100

Detroit - Čikago 124:1113

Njujork - Orlando 107:124

Boston - Memfis 131:95

Majami - Klivlend 116:130

Hjuston - Vašington 135:112

Nju Orleans - Portland 117:125

San Antonio - Golden Stejt 120:125

Dalas - Finiks 114:123

Oklahoma - L.A. Lejkers 121:92

Sakramento - Atlanta 100:133

L.A. Klipers - Denver 116:130

