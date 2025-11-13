logo
Pogledajte istorijsku partiju Nikole Jokića: Zbog jednog poteza cijela klupa uletjela na teren

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Prethodne noći Nikola Jokić postigao je 55 poena u pobjedi Denvera nad L.A. Klipersa. Pogledajte sve najbolje poteze najboljeg košarkaša svijeta.

Najbolji potezi Nikole Jokića protiv LA Klipersa Izvor: YouTube/NBA/Screenshot

Srpski košarkaš Nikola Jokić ponovo je ispisao istoriju NBA lige pošto je u samo 24 sata uspio da zabilježi nevjerovatnih 90 poena. Prvo je u noći utorak na srijedu imao 35 poena protiv Sakramenta, da bi zatim prethodne noći dao još 55 u pobjedi protiv Klipersa, poručujući tako da je još jednom kandidat za MVP nagradu.

Zbog njegove partije oglasila se i NBA liga, pošto je imao sljedeću statistiku: 55 poena, 12 skokova, šest asistencija, jedna ukradena i jedna blokada, uz dvije izgubljene lopte.

Na sve to šutirao je 18/23 iz igre (!!!), dao je pet trojki iz šest pokušaja, dok je imao i veliki broj slobodnih bacanja što se rijetko dešava (14/16). Vidjeli smo Jokića i kako zakucava loptu u koš, pa je baš zbog takvog jednog atraktivnog poteza cijela klupa sa rezervnim igračima uskočila u teren. Pogledajte njegovo istorijsko veče:

Nikola Jokić 55 poena protiv L.A. Klipersa
Izvor: Youtube/NBA

Dodajmo i to da je Jokić uspio da ispiše stranice istorije NBA lige za samo osam dana, da uradi nešto što niko drugi nije ni za cijelu sezonu, tako da zaista igra još jednu nevjerovatnu sezonu i pitanje je da li neko može da mu parira u MVP trci.

Na sve to, Denver igra fantastičnu košarku od početka sezone i za sada je najbolji tim lige uz šampiona Oklahomu.

NBA rezultati 13. novembar

  • Šarlot - Milvoki 111:100
  • Detroit - Čikago 124:1113
  • Njujork - Orlando 107:124
  • Boston - Memfis 131:95
  • Majami - Klivlend 116:130
  • Hjuston - Vašington 135:112
  • Nju Orleans - Portland 117:125
  • San Antonio - Golden Stejt 120:125
  • Dalas - Finiks 114:123
  • Oklahoma - L.A. Lejkers 121:92
  • Sakramento - Atlanta 100:133
  • L.A. Klipers - Denver 116:130

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:21
Nikola Jokić o ostanku u Denveru
Izvor: X/DNVR Nuggets
Izvor: X/DNVR Nuggets

Nikola Jokić NBA liga

