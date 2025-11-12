logo
Viktor Vembanjama pecnuo Nikolu Jokića: "Da, on je bolji košarkaš nego komičar"

Viktor Vembanjama pecnuo Nikolu Jokića: "Da, on je bolji košarkaš nego komičar"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Viktor Vembanjama i Nikola Jokić bi mogli da upadnu u rat zbog humora.

viktor vembanjama rekao da nikola jokic nije duhovit Izvor: X/_JokicMuse_/Printscreen

NBA liga nam je saopštila da će se Ol-star meč igrati po novim pravilima, a u "Timu svijeta" trebalo bi da zajedno gledamo Viktora Vembanjamu i Nikolu Jokića. Upravo je mladi Francuz, kojeg projektuju za sljedeću veliku košarkašku zvijezdu, prokomentarisao najboljeg igrača planete i svog kolegu sa prethodnog meča svih NBA zvijezda.

Viktor Vembanjama je upitao o Nikoli Jokiću, pričao je kako je riječ o sjajnom igraču koji zaslužuje još MVP nagrada i mnogi su to shvatili kao veliku pohvalu od strane mladog Francuza. Ipak, košarkaš San Antonija je iskoristio priliku da pecne velikog rivala i to na konto događaja od prije skoro godinu dana.

"Da, on je bolji košarkaš nego komičar", rekao je Viktor Vembanjama, kad su ga novinari podsjetili na situaciju sa Ol-star meča u februaru 2025. godine. Tada ga je Nikola Jokić peckao jer je na taj revijalni meč ponio knjigu, iako su svi drugi igrači bili opušteni i nisu razmišljali o čitanju.

Nekoliko sati nakon "peckanja", Nikola Jokić je odigrao još jednu sjajnu partiju i meč završio sa 35 poena, 15 skokova i sedam asistencija. Izjednačen je još jedan rekorda Vilta Čemerlena i ponovo potvrđena kandidatura za MVP nagradu - srpski centar prosječno bilježi 25,2 poena, 13 skokova i 11,9 asistnecija u dosadašnjem toku sezone. Nije loš ni Vembanjama, on ove sezone ima 25,7 poena, 12,8 skokova i 3,4 asistencije.

Tagovi

Nikola Jokić Viktor Vembanjama NBA liga

