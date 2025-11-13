Nikola Jokić dao 90 poena: Ovo što je uradio u 24 sata ulazi u istoriju NBA

Istorijska 24 sata za Nikolu Jokića - prvo je Sakramentu dao 35 poena da se nije oznojio, da bi onda samo noć kasnije ubacio 55 poena LA Klipersima.

Još jedna istorijska noć za Nikolu Jokića koji pokazuje da je možda i u formi života, pošto uživa u "novom Denveru". Tako je nakon 35 poena koje je dao prošle noći Sakramentu, sada ubacio još 55 u pobjedi protiv L.A. Klipersa 130:116 i to za nešto više od tri četvrtine, pošto je najveći dio posljednje presjedio na klupi.

Nikola Jokic last three games:



55 PTS | 12 REB | 6 AST

35 PTS | 15 REB | 7 AST

32 PTS | 14 REB | 15 AST



2K numbers.pic.twitter.com/XWJP7xW5z2 — StatMuse (@statmuse)November 13, 2025



Nije bilo potrebe da ga Dejvid Adelman "troši", a isto tako ne bi bilo iznenađenje da je i Jokić pogledao svoju statistiku i da nije htio više od toga, pošto zna da će automatski krenuti MVP priče koja mu najviše od svih smeta.

Nikola Jokić 55 poena protiv L.A. Klipersa Izvor: Youtube/NBA

Samo u prvoj četvrtini dao je 25 poena, na kraju treće je bio na 52, a ovo mu je konačna statistika za sa 33 minuta na parketu: 55 poena, 12 skokova, šest asistencija, jedna ukradena i jedna blokada, uz dve izgubljene lopte. Šutirao je 18/23 iz igre (!!!), dao je pet trojki iz šest pokušaja, dok je imao i veliki broj slobodnih bacanja što se retko dešava (14/16).

50-point games:



4 — Jokic

3 — Shaqpic.twitter.com/kqAbLet7Wv — StatMuse (@statmuse)November 13, 2025



Sa statistikom protiv Sakramenta, to znači da je u 24 sata postigao 90 poena - uz samo osam pokušaja iz igre (34/42). Ako to nije kandidat za MVP, ne znamo šta jeste.

S obzirom na partiju Jokića, ostali su mogli da se "prištede", tako je Aron Gordon sljedeći najefikasniji sa 18 poena, dok su samo još Marej sa 15 i Hardavej sa 12 bili dvocifreni. Loša vest za Denver sa ove utakmice je da se Kem Džonson povrijedio, u pitanju je šaka, a vidjećemo koliko dugo će odsustvovati s parketa poslije ovoga.

Kada su Klipersi u pitanju, predvodio ih je Džejms Harden sa 23 poena, s klupe je Džordan Miler dao 22 poena, a Ivica Zubac je stao na 18. Kapiten "orlova" Bogdan Bogdanović postigao je 11 poena i imao šest asistencija u jeku priča o trejdu.

NBA rezultati 13. novembar

Šarlot - Milvoki 111:100

Detroit - Čikago 124:1113

Njujork - Orlando 107:124

Boston - Memfis 131:95

Majami - Klivlend 116:130

Hjuston - Vašington 135:112

Nju Orleans - Portland 117:125

San Antonio - Golden Stejt 120:125

Dalas - Finiks 114:123

Oklahoma - L.A. Lejkers 121:92

Sakramento - Atlanta 100:133

L.A. Klipers - Denver 116:130

