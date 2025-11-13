logo
Nikola Jokić dao 90 poena: Ovo što je uradio u 24 sata ulazi u istoriju NBA

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Istorijska 24 sata za Nikolu Jokića - prvo je Sakramentu dao 35 poena da se nije oznojio, da bi onda samo noć kasnije ubacio 55 poena LA Klipersima.

Nikola Jokić dao 55 poena Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Još jedna istorijska noć za Nikolu Jokića koji pokazuje da je možda i u formi života, pošto uživa u "novom Denveru". Tako je nakon 35 poena koje je dao prošle noći Sakramentu, sada ubacio još 55 u pobjedi protiv L.A. Klipersa 130:116 i to za nešto više od tri četvrtine, pošto je najveći dio posljednje presjedio na klupi.


Nije bilo potrebe da ga Dejvid Adelman "troši", a isto tako ne bi bilo iznenađenje da je i Jokić pogledao svoju statistiku i da nije htio više od toga, pošto zna da će automatski krenuti MVP priče koja mu najviše od svih smeta.

Nikola Jokić 55 poena protiv L.A. Klipersa
Izvor: Youtube/NBA

Samo u prvoj četvrtini dao je 25 poena, na kraju treće je bio na 52, a ovo mu je konačna statistika za sa 33 minuta na parketu: 55 poena, 12 skokova, šest asistencija, jedna ukradena i jedna blokada, uz dve izgubljene lopte. Šutirao je 18/23 iz igre (!!!), dao je pet trojki iz šest pokušaja, dok je imao i veliki broj slobodnih bacanja što se retko dešava (14/16).


Sa statistikom protiv Sakramenta, to znači da je u 24 sata postigao 90 poena - uz samo osam pokušaja iz igre (34/42). Ako to nije kandidat za MVP, ne znamo šta jeste.

S obzirom na partiju Jokića, ostali su mogli da se "prištede", tako je Aron Gordon sljedeći najefikasniji sa 18 poena, dok su samo još Marej sa 15 i Hardavej sa 12 bili dvocifreni. Loša vest za Denver sa ove utakmice je da se Kem Džonson povrijedio, u pitanju je šaka, a vidjećemo koliko dugo će odsustvovati s parketa poslije ovoga.

Kada su Klipersi u pitanju, predvodio ih je Džejms Harden sa 23 poena, s klupe je Džordan Miler dao 22 poena, a Ivica Zubac je stao na 18. Kapiten "orlova" Bogdan Bogdanović postigao je 11 poena i imao šest asistencija u jeku priča o trejdu.

NBA rezultati 13. novembar

  • Šarlot - Milvoki 111:100
  • Detroit - Čikago 124:1113
  • Njujork - Orlando 107:124
  • Boston - Memfis 131:95
  • Majami - Klivlend 116:130
  • Hjuston - Vašington 135:112
  • Nju Orleans - Portland 117:125
  • San Antonio - Golden Stejt 120:125
  • Dalas - Finiks 114:123
  • Oklahoma - L.A. Lejkers 121:92
  • Sakramento - Atlanta 100:133
  • L.A. Klipers - Denver 116:130

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:21
Nikola Jokić o ostanku u Denveru
Izvor: X/DNVR Nuggets
Izvor: X/DNVR Nuggets

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga košarka

