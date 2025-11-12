Nikola Jokić se izjednačio sa Viltom Čemberlenom

Nikola Jokić ponovo je dospio na listu sa Viltom Čemberlenom

Nikola Jokić i Denver nalaze se u odličnoj formi. Činilo se da srpski centar neće moći da održi nestvarnu statistiku iz prošle sezone, ali on uporno prkosi svim pravilima i gotovo redovno ispunjava tri kolone. U susretu sa Sakramentom, u kojem je tim iz Kolorada slavio 122:108, Somborac je zabilježio dabl-dabl učinak sa 35 poena, 15 skokova i sedam asistencija.

Jokić je u posljednjih pet utakmica u kojima je Denver slavio prosječno bilježio 32 poena i po 12 skokova i asistencija, uz procenat šuta 72 posto tokom tog perioda - impresivan podatak. Na taj način popularni Džoker se pridružio Viltu Čemberlenu na jednoj posebnoj listi. Legenda NBA lige je u martu 1968. bilježila tripl-dabl od 30 poena, uz 70 posto šuta iz igre, takođe na pet utakmica.

Na taj način, Nikola Jokić je ispisao još jednu stranicu istorije u NBA ligi. Nema sumnje da će ga poslije ovih brojki pamtiti kao i druge legende. Kad je u pitanju pobjeda Denvera, još važnije je bilo to što je Sabonis ostao na svega 19 poena, odnosno osam skokova i četiri asistencije, a u posljednjoj dionici morao je van terena zbog previše ličnih grešaka.

Poslije pobjede Nikola Jokić je rekao: "Imamo stvarno dobrog rezervnog centra koji je stvarno dominantan, koji je igrao u ligi 15-16 godina. I imamo Brusa koji je osvojio prvenstvo, donosi nam istu energiju svake večeri. I Tim koji je stvarno vjerovatno jedan od najboljih šutera u ligi, tako da je stvarno dobro imati ih u našem timu", rekao je Jokić.

"Mislim da igramo na pravi način. Ali još uvijek pravimo jednostavne greške i pravimo glupe greške, recimo tako. Uh, nekako prestanemo da radimo ono što nam odgovara, ali kada radimo ono što nam odgovara, mislim da igramo stvarno dobru košarku".

Denver sada ima skor 8-2 i nalazi se na trećem mjestu Zapada, odmah iza aktuelnog šampiona Oklahome i San Antonija.







