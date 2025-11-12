logo
Ovo će biti zanimljiv Ol-star NBA lige: "Ostatak svijeta" snažniji od Amerikanaca?

Ovo će biti zanimljiv Ol-star NBA lige: "Ostatak svijeta" snažniji od Amerikanaca?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Cijeli svijet je čekao ovu promjenu NBA lige, a meč na Ol-star vikendu trebalo bi da bude zanimljiviji zbog mečeva Amerikanaca protiv svih ostalih, među kojima su Luka Dončić i Nikola Jokić.

promijenjena pravila u nba ligi jokic i doncic igraju zajedno Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

NBA liga je shvatila da tokom posljednjih godina Ol-star nema očekivanu popularnost, pa je riješila da u potpunosti promijeni model po kojem se igra utakmica koja bi trebalo da bude najatraktivnija u sezoni. Za razliku od dosadašnjih modela, na Ol-star vikendu u februaru 2026. godine ćemo gledati tri ekipe, a jednu od njih činiće "Ostatak svijeta".

Kako je saopšteno, za meč svih najvećih zvijezda NBA lige biće formirana tri tima od po osam igrača, a jednu od ekipa činiće momci koji nisu Amerikanci. To znači da će u preostala dva tima biti samo američki košarkaši, a sve tri ekipe će igrati međusobno. Nakon što se napravi krug i svako odigra po dva meča u trajanju od 12 minuta, dvije prvoplasirane ekipe će se sastati još jednom, da odrede pobjednika.

Vidjećemo kako će to izgledati u praksi i koliko će zanimljivo biti publici, ali je već sada očigledno da će ovaj meč privući mnogo pažnje u Evropi. Prvi put u istoriji ćemo imati priliku da u istom timu vidimo neke od najboljih košarkaša na svijetu - Nikolu Jokića, Luku Dončića, Janisa Adetokunba, Viktora Vembanjamu, Alperena Šenguna... Kada se na to dodaju igrači poput Šeja Gildžes-Aleksandera koji je Kanađanin i spada u ostatak svijeta, jasno je da će tim biti izuzetno jak!

Kad se ovako pobroji, možda je za "Ostatak svijeta" moglo da bude i više od osam mjesta, posebno kada se ima u vidu da Amerikanci već godinama ne mogu da stignu do MVP nagrada u ligaškom dijelu i da su sve češće nosioci ekipa momci iz drugih država. Samo u posljednjih nekoliko godina videli smo kako Adetokunbo, Jokić i Gildžes-Aleksander vode svoje timove do titula, a Dončić do finala.

Ostaje da se vidi kako će biti podijeljeni američki košarkaši, da li je plan da oni predstavljaju svoje konferencije ili će biti uzet u obzir neki drugi kriterijum, ali košarkaški navijači već su zaključili da nemaju velike šanse! Petorka u kojoj su Šej Gildežs-Aleksander, Luka Dončić, Janis Adetokunbo, Nikola Jokić i Viktor Vembanjama stvarno djeluje monstruozno i pitanje je da li bi neki američki tim mogao da im parira - ukoliko sva petorica ozbiljno shvate ove mečeve.

