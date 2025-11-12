"Drago mi je što ljudi misle, ali nije tako": Nikola Jokić odmahnuo glavom na pitanje novinara

Nikola Jokić nema isti stav o svojim partijama u NBA kao novinar kojem je davao izjavu.

Košarkaši Denvera upisali su petu pobjedu u nizu, a Nikola Jokić je protiv Sakramenta (122:106) još jednom pokazao da je najbolji igrač NBA lige. Dominirao je na gostovanju u Kaliforniji toliko da je čak i bivšim košarkašima koji rade kao analitičari djelovalo da previše lako rješava sve situacije koje se dešavaju na terenu.

Tako je Džamal Kraford zaključio da Jokić prelako igra košarku, ali se Nikola nije usaglasio sa tim. Nakon što ga je novinar upitao da prokomentariše takvu izjavu nekadašnjeg NBA košarkaša, Nikola Jokić je imao veoma oprezan odgovor.

"Ne. Volim što ljudi tako misle, ali definitivno nije lako. Čovječe, sviđa mi se što me ljudi vide kao da igram lako, ali definitivno nije lako", rekao je Nikola Jokić u prvoj izjavi nakon meča, samo nekoliko sekundi nakon što je sa saigračima izborio petu pobjedu u nizu.

Sa druge strane, Nikola Jokić je hvalio svoje igrače. Denver je pred tekuću sezonu doveo tima Hardaveja Džuniora i Jonasa Valančijunasa, a u tim se vratio i Brus Braun koji je sa ovom ekipom bio šampion. Sve to ukazuje da bi Denver mogao da ima dubinu koja mu je falila prethodnih godina i bude još neugodniji u plej-ofu.

"Imamo stvarno dobrog rezervnog centra koji je stvarno dominantan, koji je igrao u ligi 15-16 godina. I imamo Brusa koji je osvojio prvenstvo, donosi nam istu energiju svake večeri. I Tim koji je stvarno vjerovatno jedan od najboljih šutera u ligi, tako da je stvarno dobro imati ih u našem timu", rekao je Jokić i dodao: "Mislim da igramo na pravi način. Ali još uvijek pravimo jednostavne greške i pravimo glupe greške, recimo tako. Uh, nekako prestanemo da radimo ono što nam odgovara, ali kada radimo ono što nam odgovara, mislim da igramo stvarno dobru košarku".

Košarkaši Denver Nagetsa imaju skor 8-2 i dijele drugo mjesto na Zapadu sa ekipom San Antonija. Ispred je samo ekipa Oklahome, a aktuelni šampioni NBA lige imaju skor 11-1 i ponovo izgledaju kao najbolji tim u ligi - iako je još rano za ocjenu ko bi mogao da osvoji titulu.

