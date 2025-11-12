logo
Preminuo Šugar Rej, prvi zabranjeni igrač u NBA: Zbog kokaina prokockao veliku karijeru

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Preminuo je Majkl Rej Ričardson, NBA as sa početka osamdesetih. Liga ga je trajno suspendovala zbog nedozvoljenih supstanci

Preminuo je Majkl Rej Ričardson, NBA as sa početka osamdesetih Izvor: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Legendarni košarkaš Majkl Rej Ričardson, poznat i kao Šugar Rej, preminuo je u Oklahomi u 71. godini od raka prostate. Igrao je na poziciji kombo-beka, bio je četvrti "pik" na NBA draftu 1978. godine i bio je zvijezda Njujork Niksa, Golden Stejt Voriosa i Nju Džersi Netsa.

Njegovu karijeru obilježila je i doživotna suspenzija zbog korišćenja narkotika, jer je bio zavisnik od kokaina. Prekršio je tri puta zabranu i zbog toga je postao prvi aktivni NBA igrač kome je rukovodstvo takmičenja na čelu sa Dejvidom Šternom zabranilo da igra. Ponovo mu je omogućeno 1988, ali tada je odlučio da se preseli u Evropu i više nikad nije zaigrao u NBA. Na Starom kontinentu nastupao je za Virtus i osvojio Kup pobjednika kupova 1990. godine, a potom je igrao i za Jugoplastiku, Livoorno, Olimpik Antib, Šole...

"Svijet košarke i svi koji su poznavali Majkla izgubili su velikog sportistu", rekao je njegov advokat Džon Zelbist. "Živio je život punim plućima. Prevazišao je nevjerovatne prepreke da bi postigao ono što jeste. Bio je primjer kako se može iskupiti i izgraditi novi život. Smatram da je on najbolji NBA igrač koji nikada nije uvršten u Kuću slavnih. Nevjerovatan igrač . igrač, čovjek i porodični čovjek."

"Imao je sve, nije imao slabu tačku"

Izvor: Massimo Paolone / LaPresse / Profimedia

Bio je izraziti defanzivac i tri puta najbolji kradljivac lopti u NBA ligi. Spektakularnu sezonu odigrao je u takmičarskoj 1984/85, kada je postizao po 20,1 poen, dijelio 8,2 asistencija, uz 5,6 skokova i tri ukradene lopte po meču, što je bio najbolji učinak u ligi.

"Imao je sve kao igrač, nije imao slabosti u igri. Bio je igrač protiv kog sam imao najviše problema. Bio je viši, jednako brz, mogao je da šutira i za tri poena. Njegova igra leđima bila je vrhunska. Ofanzivno - imao je sve.“, rekao je bivši bek Detroit Pistonsa, član Kuće slavnih Ajzeja Tomas.

Posljednjih godina Ričardson je živeo u Oklahomi sa suprugom Kimberli i redovno posjećivao utakmice Oklahoma Siti Tandera. Prošle godine objavio je autobiografsku knjigu pod naslovom: "Zabranjen: Kako sam prokockao All-Star NBA karijeru prije nego što sam pronašao iskupljenje".

Sin mu igra za Fiorentinu

Izvor: EPA/Claudio Giovannini

Njegov sin Amir Ričardson igra fudbal za Fiorentinu i za reprezentaciju Maroka, zbog porijekla svoje majke, Marokanke. Nastupao je i za U-20 reprezentaciju Francuske.

NBA liga košarka

