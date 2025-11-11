Amerikanci izabrali 25 najboljih košarkaša 21. vijeka: Gdje je Nikola Jokić? Iznenadićete se kad vidite

Nikola Jokić ima veliku čast da se nađe na listi 25 najboljih košarkaša u ovom vijeku i ne samo to - nego da bude u samom vrhu što je iznenađujuće kada uzmemo u obzir da odlučuju Amerikanci.
Američki "Atletik" objavio je listu od 25 najboljih košarkaša 21. vijeka, uzimajući u obzir mišljenja 43 sportska novinara, autore podkasta i urednike koji su imali vrlo težak zadatak. Analizirajući prvu četvrtinu ovog vijeka došli su do zaključka da je na toj listi i trenutno najbolji igrač svijeta Nikola Jokić, međutim možda ga mnogi nisu očekivali tako visoko.
S obzirom na to da smo navikli na američku subjektivnost i forsiranje neevropskih košarkaša u svim diskusijama, pravo je čudo što je Nikola Jokić na kraju zauzeo visoko peto mjesto.
U ovom glasanju Jokić je ukupno dobio 873 boda, a samo su četvorica košarkaša bila uspješnija od njega. To su na četvrtom mjestu Kobi Brajant (952 boda), Tim Dankan (982), Stef Kari (997) i krajnje očekivano prvoplasirani Lebron Džejms sa ukupno 1.073 boda.
Šta kažu o Nikoli Jokiću?
U obrazloženju odluke prisjetili su se jednog od "milion" dodavanja Nikole Jokića bez gledanja: "Ako postoji jedna akcija koja najbolje sažima veličinu Nikole Jokića, to je ta - sposobnost da kreira potpuno otvorene šuteve za saigrače koje ni ne vidi, samo zahvaljujući čitanju igre i razumijevanju kretanja svih 10 igrača u datom trenutku", navodi se u analizi "Atletika" i podsjeća na sve uspjehe koje je napravio do sada.
"Trojstruki MVP jeste dominantan strijelac i skakač, ali ono što ga čini zaista čarobnim jeste činjenica da je možda najbolji dodavač u istoriji košarke - igrač koji izvodi pasove za koje niko nije ni mislio da su mogući, sve dok Jokić nije počeo da ih izvodi redovno...", dodaje se o osvajaču šampionskog prstena iz 2023.
Ostatak liste - onaj iza Nikole Jokića - možda najbolje govori koliko je odluka "Atletika" da ga stavi na peto mjesto krupna. Imali su hrabrosti da ostave i Kevina Durenta, Šekila O'Nila, Janisa Adetokunba, Dirka Novickog i druge...
Naravno, podsjetimo da je Nikola Jokić tek u tridesetim i da još može da se podigne na ovoj listi u narednim godinama.
Evo i kompletne liste najboljih 25. košarkaša 21. vijeka u izboru "Atletika":
- Lebron Džejms
- Stef Kari
- Tim Dankan
- Kobi Brajant
- Nikola Jokić
- Kevin Durent
- Šekil O'Nil
- Janis Adetokunbo
- Dirk Novicki
- Dvejn Vejd
- Kevin Garnet
- Kavaj Lenard
- Kris Pol
- Džejms Harden
- Stiv Neš
- Rasel Vestbruk
- Alen Ajverson
- Dvajt Hauard
- Luka Dončić
- Pol Pirs
- Entoni Dejvis
- Džejson Kid
- Džejson Tejtum
- Karmelo Entoni
- Šej Gildžes-Aleksander