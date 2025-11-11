logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Amerikanci izabrali 25 najboljih košarkaša 21. vijeka: Gdje je Nikola Jokić? Iznenadićete se kad vidite

Amerikanci izabrali 25 najboljih košarkaša 21. vijeka: Gdje je Nikola Jokić? Iznenadićete se kad vidite

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić ima veliku čast da se nađe na listi 25 najboljih košarkaša u ovom vijeku i ne samo to - nego da bude u samom vrhu što je iznenađujuće kada uzmemo u obzir da odlučuju Amerikanci.

Lista 25 najboljih košarkaša 21. vijeka Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Američki "Atletik" objavio je listu od 25 najboljih košarkaša 21. vijeka, uzimajući u obzir mišljenja 43 sportska novinara, autore podkasta i urednike koji su imali vrlo težak zadatak. Analizirajući prvu četvrtinu ovog vijeka došli su do zaključka da je na toj listi i trenutno najbolji igrač svijeta Nikola Jokić, međutim možda ga mnogi nisu očekivali tako visoko.

S obzirom na to da smo navikli na američku subjektivnost i forsiranje neevropskih košarkaša u svim diskusijama, pravo je čudo što je Nikola Jokić na kraju zauzeo visoko peto mjesto.

U ovom glasanju Jokić je ukupno dobio 873 boda, a samo su četvorica košarkaša bila uspješnija od njega. To su na četvrtom mjestu Kobi Brajant (952 boda), Tim Dankan (982), Stef Kari (997) i krajnje očekivano prvoplasirani Lebron Džejms sa ukupno 1.073 boda.

Šta kažu o Nikoli Jokiću?

U obrazloženju odluke prisjetili su se jednog od "milion" dodavanja Nikole Jokića bez gledanja: "Ako postoji jedna akcija koja najbolje sažima veličinu Nikole Jokića, to je ta - sposobnost da kreira potpuno otvorene šuteve za saigrače koje ni ne vidi, samo zahvaljujući čitanju igre i razumijevanju kretanja svih 10 igrača u datom trenutku", navodi se u analizi "Atletika" i podsjeća na sve uspjehe koje je napravio do sada.

"Trojstruki MVP jeste dominantan strijelac i skakač, ali ono što ga čini zaista čarobnim jeste činjenica da je možda najbolji dodavač u istoriji košarke - igrač koji izvodi pasove za koje niko nije ni mislio da su mogući, sve dok Jokić nije počeo da ih izvodi redovno...", dodaje se o osvajaču šampionskog prstena iz 2023.

Ko je još na listi?

Izvor: Chris Saucedo / Getty images / Profimedia

Ostatak liste - onaj iza Nikole Jokića - možda najbolje govori koliko je odluka "Atletika" da ga stavi na peto mjesto krupna. Imali su hrabrosti da ostave i Kevina Durenta, Šekila O'Nila, Janisa Adetokunba, Dirka Novickog i druge...

Naravno, podsjetimo da je Nikola Jokić tek u tridesetim i da još može da se podigne na ovoj listi u narednim godinama.

Evo i kompletne liste najboljih 25. košarkaša 21. vijeka u izboru "Atletika":

  1. Lebron Džejms
  2. Stef Kari
  3. Tim Dankan
  4. Kobi Brajant
  5. Nikola Jokić
  6. Kevin Durent
  7. Šekil O'Nil
  8. Janis Adetokunbo
  9. Dirk Novicki
  10. Dvejn Vejd
  11. Kevin Garnet
  12. Kavaj Lenard
  13. Kris Pol
  14. Džejms Harden
  15. Stiv Neš
  16. Rasel Vestbruk
  17. Alen Ajverson
  18. Dvajt Hauard
  19. Luka Dončić
  20. Pol Pirs
  21. Entoni Dejvis
  22. Džejson Kid
  23. Džejson Tejtum
  24. Karmelo Entoni
  25. Šej Gildžes-Aleksander

Možda će vas zanimati

Tagovi

NBA liga Nikola Jokić košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC