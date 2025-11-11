Da li je Jokić pogriješio? "Otjerao" preplaćenu zvijezdu, a zamjena se ozbiljno muči

Pogledajte uporednu statistiku Majkla Portera Džuniora i Kema Džonsona iz ove sezone. Iako se čini da je Jokić napravio pogrešnu procjenu, Denver je timski "skočio" i igra elitnu odbranu baš zbog Kema Džonsona.

Nikola Jokić bio je ljut na kraju prošle sezone i tražio je da se "nešto promijeni" u ekipi i svima je bilo jasno da je vrijeme za odlazak preplaćene zvijezde Majkla Portera Džuniora. Iako treći po zaradi u Denveru, s ugovorom teškim 180 miliona dolara, rijetko kada je imao veliki uticaj na igru i na sve to često je bio van terena zbog povrede.

Tako su novi operativci Denvera odlučili da Majkla Portera Džuniora trejduju za Kema Džonsona iz Bruklina. Ipak, za sada integracija njih dvojice protiče potpuno drugačije i mnogima je već utisak da su Nagetsi pogriješili.

Kako sada igra Porter u Bruklinu?

Majkl Porter Džunior igra svoju najbolju sezonu u karijeri. Iako je Bruklin jedan od najgorih timova Istoka (1-9), već sada je jasno da je Porter preuzeo ulogu vođe i bilježi vrhunske brojke. Prosječno bilježi 23,3 poena po meču (19. u NBA je u tome), zatim 7,6 skokova i 2,6 asistencija. Na sve to, šutira skoro 50 odsto iz igre.

Interesantno je i da je Porter odigrao do sada sve utakmice za Bruklin i vidjećemo koliko će biti zdrav, pošto znamo koliko je imao problema s leđima i laktom prethodnih godina. Lane je inače prosječno bilježio 18 poena i sedam skokova po meču.

Zašto se Kem Džonson muči?

The Nets and Nuggets might've both gotten what they needed out of the Michael Porter Jr.–Cam Johnson trade.



Brooklyn handed MPJ the keys, and he's running with it.



Three 30-point games already, showing the kind of scoring flashes everyone's been waiting for. He looks confident,…pic.twitter.com/Tnf6TqdAm7 — ClutchPoints (@ClutchPoints)November 10, 2025



Kem Džonson došao je u Denver sa statusom dobrog i konstantnog šutera, inače čak i reprezentativca SAD u jednom trenutku, ali se trenutno baš muči da se uklopi u sistem novog trenera Dejvida Adelmana.

Trenutno je na proseku od samo 8,1 poena, 2,7 skokova i 2 asistencije po meču, dok šutira svega 37,7 odsto iz igre. Nema samopouzdanja i to je najveći problem, možda i zbog visokih očekivanja. Prošle sezone je recimo bilježio 18,8 poena, 4,3 skokova i 3,4 asistencje, uz čak 39 odsto za tri poena.

Šta na ovo kaže Nikola Jokić?

Svima sa strane djeluje da je Jokić insistirao na trejdu Portera i ukoliko ovaj trejd "ne upali" sigurno će se krivica svaljivati na njega, ali za sada ne deluje da postoji bilo kakva panika kod Somborca.

Nisu mu važne brojke i više puta je Džonsonu rekao da nema potrebe da se uklapa u sistem Denvera - nego samo da igra kao što je do sada. "Ne želi da upropasti stvari. Možda ponekad razmišlja previše, ali to je u redu. Zapravo, to je normalno. On je pametan igrač i vremenom će to shvatiti", rekao je Jokić.

Per Synergy, Cam Johnson is only allowing opponents pick and roll ball handlers to score 0.58 points per possession (which is elite).



Cam is also only allowing 0.80 points per possession as an isolation defender so far this season.



A big reason for the Nuggets #2 defense.pic.twitter.com/9dErKPrgCf — Swipa (@SwipaCam)November 10, 2025



Takođe, dobra vijest za Denver je i što Kem Džonson za sada fantastično igra u odbrani i generalno ekipa ne trpi rezultatski zbog njegovog slabijeg ofanzivnog doprinosa, trenutno je na 7-2 i probudili su se neki drugi igrači.