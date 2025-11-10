logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Da li je ovo vrhunac Nikole Jokića?"

"Da li je ovo vrhunac Nikole Jokića?"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić u novoj sezoni bilježi nestvarne brojke, a čitav SAD se pita - dokle?

da li je ovo vrhunac nikole jokica Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić na maestralan način započeo je novu sezonu, u šest od devet mečeva upisao je tripl-dablove i tako zatekao javnost u SAD. Mnogi tamošnji sportski novinari pitaju se da li je ovo vrhunac igra srpskog centra, s obzirom na to da iz godine u godinu podiže formu. "Možda to ne bi trebalo da bude iznenađenje, čovjek je prošle sezone prosječno bilježio tripl-dabl, ali ove sezone je bio još bolji, još efikasniji", konstatovao je Kurt Helin, koji se u tekstu jasno pita - da li je ovo vrhunac karijere Srbina?

Pokušao je novinar da odgonetne u čemu je tajna igre Nikole Jokića: "U ovoj početkom periodu sezone, Jokić prosječno bilježi 25,2 poena, 13 skokova i 11,9 asistencija po utakmici. Iako je njegov broj poena u koševima malo opao u odnosu na prethodnu sezonu (29,6), poboljšani tim oko njega je to omogućio i dozvolio mu da bira svoja mjesta. Rezultat je da mu je broj asistencija porastao za 1,7 po utakmici (i sada je vodeći u ligi)."

"Što je još važnije, njegovi rezultati šuta za dva poena su znatno poboljšani - 76,8 posto za dva poena ove sezone, u odnosu na i dalje impresivnih 62,7 posto prošle sezone. Njegov procenat šuta do sada ove sezone je 73,3 (poređenja radi, Džaret Alen je prošle sezone predvodio ligu po prosjeku šuta sa 72,4, a 59,4 posto šuteva je pogodio unutar ograničenog prostora i 93,6 posto unutar 3 mjetra)."

U odnosu na prošlogodišnji start Denvera, u novoj sezoni Nagetsi su mnogo bolji tim. Startovali su agresivnije, a nema sumnje da je duža klupa i novi trener nešto što je nedostajalo timu iz Kolorada da predstavi novo lice u ligi. "Iza Jokića, Nagetsi imaju skor 7-2 sa drugim najboljim napadom i odbranom u ligi - oni ostaju najveća prijetnja Oklahoma Sitiju da ponovi titulu šampiona", navodi se u tekstu.

Nastavio je novinar da se pita... "Ostalo je još dosta sezone, ali možda ćemo svjedočiti najboljem od Nikole Jokića, već jednog od najvećih igrača svoje generacije - šta bi četvrti MVP, ili neka druga titula, učinila za njegov plasman na listu najboljih igrača svih vremena? Da li bi ga ubacila među 10 najboljih?"

Ipak, jasno je da odgovor možemo samo nagađati, ali jedno je sigurno: "Možda ćemo saznati, ali za sada bi trebalo samo da uživamo u ovome. Nikada nije bilo drugog igrača kao što je on".

Bonus video: 

Pogledajte

00:23
Nikola Jokić citira Tomija Šelbija
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC