"Ja sam s tim završio": Nikola Jokić sa 30 godina shvatio neke stvari i donio radikalnu odluku

Nikola Jokić je donio odluku da se više neće svađati sa sudijama jer to nema nikakvog efekta, samo troši svoju energiju.

Nikola Jokić je ispisao istoriju NBA lige i prethodne noći u laganoj pobjedi svog Denvera protiv Indijane (117:100). Postigao je 32 poena, imao još po 14 skokova i asistencija, a onda je na konferenciji za medije saopštio da je donio jednu radikalnu odluku za ovu sezonu.

Kako je rekao Nikola Jokić - više ga nećemo vidjeti u raspravama sa sudijama. Iako je košarkaš koga ubjedljivo najviše tuku i vuku u čitavoj NBA ligi, i koji u odnosu na to dobija najmanji broj slobodnij bacanja, Jokić je shvatio da je uzalud žaliti se.

"To mi je nova stvar ove godine. Neću da se nerviram oko toga, niti da vičem na sudije, od sada ću samo svoju energiju usmjeriti na košarku", rekao je Nikola Jokić koga smo često viđali u raspravama sa arbitrima, a sada sa 30 godina shvatio je da to nema nikakvog smisla.

"Mislim li da sam to radio previše? Ne, uglavnom sam pričao s njima s poštovanjem, ali sam shvatio da ne mogu da trošim energiju na to. Ako je donio odluku, neće je promijeniti. To se nikad ne dešava. Kontroliši šta možeš i to je to", objasnio je Jokić koji je inače ove sezone već jednom "pokraden", i to nedavno protiv Portlanda kada je umjesto očiglednog faula ipak dosuđena "mrtva lopta".

Podsjetite se te situacije od prije nekoliko dana...

Šta je Jokić još rekao?

Vidjećemo da li će se Jokić držati ovih svojih reči, a poslije utakmice sa Indijanom imao je riječi hvale i za Jonasa Valančijunasa, novog centra koji ga mijenja kada dobije odmor na klupi.

"Mislim da svi znaju koliko je dobar. Mogu da vide kod njega... Koja je prava riječ. Da, da je konzistentan. Neće kod njega biti mnogo promjena i skokova u igri, ne igra toplo-hladno, uvijek jedno te isto. Možemo da računamo na njega i znaju da mogu da mu bace loptu i da uspori igru. Zna da napravi blok, ogroman je momak i predvodi tu drugu postavu", naglasio je Jokić koji je pohvalio i Votsona i Brauna.

"Sve smo bolji u svakom segmentu u kom hoćemo da budemo sve bolji. Ima progresa, ali neću da kažem da je to i dalje baš rapidno. Zašto smo sad bolji defanzivno? Ne, sve smo bolji u odbrani, kontrolisali smo dobro odbranu i spustili smo ih na sto poena. Ima poboljšanja", zaključio je Somborac.

