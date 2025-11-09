logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Jokić ima oči na leđima: Ovo niko drugi na svijetu ne zna, opet je sve raspametio

Nikola Jokić ima oči na leđima: Ovo niko drugi na svijetu ne zna, opet je sve raspametio

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte fantastičan potez Nikole Jokića koji je uspio da bez gledanja pronađe svog saigrača.

Asistencija Nikole Jokića bez gledanja Izvor: Twitter/@MattBrooksNBA

Nikola Jokić je dominirao i prethodne noći i ponovo je ispisao istoriju NBA lige. U laganoj pobjedi njegovog Denvera protiv Indijane (117:100), opet smo vidjeli tripl-dabl najboljeg košarkaša svijeta koji je čini se to sve radio "pješke", bez nekog prevelikog truda, samo s ciljem da se zabavi.

Tako je Jokić meč završio sa 32 poena, 14 skokova i 14 asistencija, a jedno od dodavanja za koš bilo je zaista fantastično. Zapravo, viđamo ga svaki meč kada igra Jokić, dok niko drugi u čitavoj ligi to ne može da ponovi:


Bez gledanja je Jokić poslao loptu u ugao za Pejtona Votsona i dočekao je njegovu trojku. Interesantno je da Jokić nije ni morao da gleda gdje se nalazi Votson, to je zaključio na osnovu položaja ostalih svojih saigrača na parketu, tako da je bacio loptu u ugao gdje je morao da stoji mladi košarkaš i bio je u pravu.

Pogledajte i ostale najbolje poteze Nikole Jokića, uz podsjećanje i da je Jović odigrao fantastičan meč prethodne noći:

Nikola Jokić protiv Indijane
Izvor: Youtube/NBA

NBA rezultati 9. novembar

  • Vašington - Dalas 105:111
  • Filadelfija - Toronto 130:120
  • Atlanta - L.A: Lejkers 122:102
  • Klivlend - Čikago 128:122
  • Majami - Portland 136:131
  • San Antonio - Nju Orleans 126:119
  • Denver - Indijana 117:100
  • L.A. Klipers - Finiks 103:114

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić Pejton Votson NBA liga Denver

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC