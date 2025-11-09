Nikola Jokić ima oči na leđima: Ovo niko drugi na svijetu ne zna, opet je sve raspametio

Pogledajte fantastičan potez Nikole Jokića koji je uspio da bez gledanja pronađe svog saigrača.

Izvor: Twitter/@MattBrooksNBA

Nikola Jokić je dominirao i prethodne noći i ponovo je ispisao istoriju NBA lige. U laganoj pobjedi njegovog Denvera protiv Indijane (117:100), opet smo vidjeli tripl-dabl najboljeg košarkaša svijeta koji je čini se to sve radio "pješke", bez nekog prevelikog truda, samo s ciljem da se zabavi.

Tako je Jokić meč završio sa 32 poena, 14 skokova i 14 asistencija, a jedno od dodavanja za koš bilo je zaista fantastično. Zapravo, viđamo ga svaki meč kada igra Jokić, dok niko drugi u čitavoj ligi to ne može da ponovi:

Another night, another INSANE Jokić no-look passpic.twitter.com/dbOnY8oHYr — Matt Brooks (@MattBrooksNBA)November 9, 2025



Bez gledanja je Jokić poslao loptu u ugao za Pejtona Votsona i dočekao je njegovu trojku. Interesantno je da Jokić nije ni morao da gleda gdje se nalazi Votson, to je zaključio na osnovu položaja ostalih svojih saigrača na parketu, tako da je bacio loptu u ugao gdje je morao da stoji mladi košarkaš i bio je u pravu.

Pogledajte i ostale najbolje poteze Nikole Jokića, uz podsjećanje i da je Jović odigrao fantastičan meč prethodne noći:

Nikola Jokić protiv Indijane Izvor: Youtube/NBA

NBA rezultati 9. novembar

Vašington - Dalas 105:111

Filadelfija - Toronto 130:120

Atlanta - L.A: Lejkers 122:102

Klivlend - Čikago 128:122

Majami - Portland 136:131

San Antonio - Nju Orleans 126:119

Denver - Indijana 117:100

L.A. Klipers - Finiks 103:114

