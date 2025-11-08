Svi znaju čime Jokić čašćava saigrače: Novicki uživo u programu oduševio Srbe

Nikola Jokić napravio je šou kada se uključio u popularnu emisiju.

Izvor: NBA/ DNVR Nuggets/X/Printscreen

Nikola Jokić bio je sjajno raspoložen nakon ubjedljive pobjede Denvera protiv Golden Stejt Voriorsa. Ostao je nadomak novog tripl-dabla, a cijelu posljednju dionicu proveo je na klupi. U izjavi nakon meča je nahvalio saigrače, pogotovo Džamala Mareja, a kada se uključio u popularnu emisiju "NBA on prime" svojom pojavom je zabavio legendarne asove.

U studiju su bili Dirk Novicki i Stiv Neš koji su mu čestitali na novoj maestralnoj partiji, a dok se "Džoker" odjavljivao, Novicki je imao šta da mu dobaci.

Nijemac ga je tokom razglovora oslovljavalo sa "brate", što je i pisalo na njegov majici koju nosi u čast Dejana Milojevića, da bi se odjednom prolomilo u studiju: "Uzmi rakiju."

Jokića je to oduševilo, pa je za kraj rekao: "O, znaš to", a potom se isključio.

Jokić voli da čašćava saigrače

Kako je rakija srpsko tradicionalno piće, svi koji su imali prijateljski odnos sa Jokićem pili su rakiju u njegovom domu u Denveru. Tako se slavila titula 2023. godine, kao i njegove individualne nagrade. Kada je osvojio treće MVP priznanje, Ognjen Stojaković, pomoćni trener Denvera, upitao ga je da li imaju čime da zaliju novi istorijski uspjeh.

"Da li još uvijek imaš one Ćirine rakije kod kuće, da proslavimo?", pitao je Ognjen i odmah dobio odgovor. "Ogi pita o piću koje ti pomaže da se osjećaš bolje nego što je to slučaj u stvarnosti. Imamo to piće, ali možda ga nećemo piti danas", odgovorio je Nikola.

O srpskoj "vatrenoj vodi" nekoliko puta je pričao Deandre Džordan, nije bio oduševljen ukusom, ali dobre zabave u Jokićevom društvo nikada nije manjkalo.