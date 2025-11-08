logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Svi znaju čime Jokić čašćava saigrače: Novicki uživo u programu oduševio Srbe

Svi znaju čime Jokić čašćava saigrače: Novicki uživo u programu oduševio Srbe

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić napravio je šou kada se uključio u popularnu emisiju.

Dirk Novicki pitao Nikolu Jokića za rakiju Izvor: NBA/ DNVR Nuggets/X/Printscreen

Nikola Jokić bio je sjajno raspoložen nakon ubjedljive pobjede Denvera protiv Golden Stejt Voriorsa. Ostao je nadomak novog tripl-dabla, a cijelu posljednju dionicu proveo je na klupi. U izjavi nakon meča je nahvalio saigrače, pogotovo Džamala Mareja, a kada se uključio u popularnu emisiju "NBA on prime" svojom pojavom je zabavio legendarne asove.

U studiju su bili Dirk Novicki i Stiv Neš koji su mu čestitali na novoj maestralnoj partiji, a dok se "Džoker" odjavljivao, Novicki je imao šta da mu dobaci.

Nijemac ga je tokom razglovora oslovljavalo sa "brate", što je i pisalo na njegov majici koju nosi u čast Dejana Milojevića, da bi se odjednom prolomilo u studiju: "Uzmi rakiju."

Jokića je to oduševilo, pa je za kraj rekao: "O, znaš to", a potom se isključio.

Jokić voli da čašćava saigrače

Kako je rakija srpsko tradicionalno piće, svi koji su imali prijateljski odnos sa Jokićem pili su rakiju u njegovom domu u Denveru. Tako se slavila titula 2023. godine, kao i njegove individualne nagrade. Kada je osvojio treće MVP priznanje, Ognjen Stojaković, pomoćni trener Denvera, upitao ga je da li imaju čime da zaliju novi istorijski uspjeh.

"Da li još uvijek imaš one Ćirine rakije kod kuće, da proslavimo?", pitao je Ognjen i odmah dobio odgovor. "Ogi pita o piću koje ti pomaže da se osjećaš bolje nego što je to slučaj u stvarnosti. Imamo to piće, ali možda ga nećemo piti danas", odgovorio je Nikola.

O srpskoj "vatrenoj vodi" nekoliko puta je pričao Deandre Džordan, nije bio oduševljen ukusom, ali dobre zabave u Jokićevom društvo nikada nije manjkalo.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić Denver NBA liga Dirk Novicki rakija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC