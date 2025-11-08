Bezobrazluk NBA lige: Izašla MVP lista, pogledajte gdje su stavili Nikolu Jokića

NBA liga izgleda smatra da tripl-dabl u prosjeku nije ni izbliza dovoljan da se bude MVP. Nikola Jokić je tek treći na listi kandidata u ovom momentu.
Izašao je prvi presjek u MVP trci za ovu NBA sezonu, a Nikola Jokić je na tek trećem mjestu. Ispred njega su se našli Šej Gildžus Aleksandar i Janis Adetokumbo.
Iako u dosadašnjem dijelu sezone trostruki MVP regularnog dijela NBA lige i MVP finala iz 2023. ima prosječno trip-dabl od 24,1 poena, 13,4 skoka i 12 asistencija, to nije bilo dovoljno da bude makar drugi,
Na drugom mjestu sa 32,3 poena, 12,6 skokova i 6,3 asistencije je Janis Adetokumbo iz Milvokija, a aktuelni MVP Šej Gildžus Aleksander je prvi iako je u dvije od tri kategorije osjetno lošiji od Jokića. On bilježi 33,3 poena, 6,3 asistencije i 5,4 skoka po utakmici.
Ko zatvara prvih 10?
updated MVP Ladder:— NBACentral (@TheDunkCentral)November 7, 2025
1. Shai Gilgeous-Alexander
2. Giannis Antetokounmpo
3. Nikola Jokic
4. Victor Wenbanyama
5. Luka Doncic
6. Josh Giddey
7. Tyrese Maxey
8. Donovan Mitchell
9. Stephen Curry
10. Alperen Sengun
Iza Jokića našao se Viktor Vembanjama, koji nakon dugog oporavka od duboke venske tromboze igra nevjerovatno. Luka Dončić je tek na petom mjestu iako ređa pobjede sa Lejkersima, a šesti je novi lider Bulsa Džoš Gidi. Top 10 zatvaraju Tajris Maksi, Donovan Mičel, Stef Kari i Alperen Šengun.