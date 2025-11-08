logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bezobrazluk NBA lige: Izašla MVP lista, pogledajte gdje su stavili Nikolu Jokića

Bezobrazluk NBA lige: Izašla MVP lista, pogledajte gdje su stavili Nikolu Jokića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

NBA liga izgleda smatra da tripl-dabl u prosjeku nije ni izbliza dovoljan da se bude MVP. Nikola Jokić je tek treći na listi kandidata u ovom momentu.

Nikola Jokić treći na listi kandidata za MVP titulu Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Izašao je prvi presjek u MVP trci za ovu NBA sezonu, a Nikola Jokić je na tek trećem mjestu. Ispred njega su se našli Šej Gildžus Aleksandar i Janis Adetokumbo.

Iako u dosadašnjem dijelu sezone trostruki MVP regularnog dijela NBA lige i MVP finala iz 2023. ima prosječno trip-dabl od 24,1 poena, 13,4 skoka i 12 asistencija, to nije bilo dovoljno da bude makar drugi,

Na drugom mjestu sa 32,3 poena, 12,6 skokova i 6,3 asistencije je Janis Adetokumbo iz Milvokija, a aktuelni MVP Šej Gildžus Aleksander je prvi iako je u dvije od tri kategorije osjetno lošiji od Jokića. On bilježi 33,3 poena, 6,3 asistencije i 5,4 skoka po utakmici.

Ko zatvara prvih 10?

Iza Jokića našao se Viktor Vembanjama, koji nakon dugog oporavka od duboke venske tromboze igra nevjerovatno. Luka Dončić je tek na petom mjestu iako ređa pobjede sa Lejkersima, a šesti je novi lider Bulsa Džoš Gidi. Top 10 zatvaraju Tajris Maksi, Donovan Mičel, Stef Kari i Alperen Šengun.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga mvp

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC