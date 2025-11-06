logo
Kad vidite šta je Nikola Jokić sve uspio na jednom meču... Biće vam jasno zašto je MVP i najbolji na svijetu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Nikola Jokić je samo na meču sa Majamijem uspio da napravi toliko toga da je teško i nabrojati sva dostignuća, rekorde, uspjehe...

nikola jokic na jednom mecu oborio gomilu rekorda Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić je imao još jednu utakmicu sa 30+ poena, 15+ skokova i 15+ asistencija, a to mu je sedma u karijeri. Od 1980. godine do danas svi ostali košarkaši u NBA ligi imali su ukupno sedam takvih utakmica. 

Ove sezone je upisao pet tripl-dablova, a ostatak lige ima ukupno pet tripl-dabova otkako je sezona počela. Ovo mu je protiv Majami Hita bio sedmi tripl-dabl u sezoni, a i na ovom meču je uspio da upiše tripl-dabl već u prve tri četvrtine.

To je treći put ove sezone, a 71. put u karijeri da mu je trebalo samo tri četvrtine da dođe do tripl-dabla i ne čudi onda da redom obara rekorde.

Denver je uz nevjerovatne partije Jokića uspio da dođe do pet pobjeda uz dva poraza ove sezone i dijele treće mjesto Zapada zajedno sa Hjustonom i San antoniom. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:21
Nikola Jokić o ostanku u Denveru
Izvor: X/DNVR Nuggets
Izvor: X/DNVR Nuggets

