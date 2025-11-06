logo
Nevjerovatna statistika: Nikola Jokić je košarkaš kakvog NBA liga nije vidjela

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Nikola Jokić je upisao još jedan sjajan tripl-dabl i opet je bio najbolji u svemu od svih igrača na terenu. Baš tako.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić je u meču sa Majamijem uradio nešto što je samo za njega sasvim normalno. imao je tripl-dabl sa 33 poena, 16 asistencija i 15 skokova. To mu je bio peti tripl-dabl ove sezone, a sada je samo nastavio da piše istoriju u NBA ligi.

Nikoli Jokiću je ovo bila 78. utakmica u karijeri u kojoj je bio najefikasniji, najbolji skakač i najbolji asistent u oba tima. Koliko je to nevjerovatno dostignuće govori činjenica da je on košarkaš sa ubjedljivo najviše takvih utakmica u karijeri.

Na drugom mjestu je Lebron Džejms sa čak 10 utakmica manje, ukušno 68 i očigledno je da Jokića sigurno niko neće prestići u skorije vrijeme, a vrlo vjerovatno neće nikada. 

Da li mu je iko bio blizu na ovom meču?

Što se tiče poena imao ih je 33, najbliži su mu bili Eron Gordon sa 24, Normaln Pauel sa 23 i Endru Vigins sa 22, što znači da mu niko nije bio blizu. Sa asistencijama je tek odmakao. jer ih je imao 16, a Devion Mičel tek 9. Jedino je Kelel Ver imao 13 skokova, samo dva manje od Jokića. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:23
Nikola Jokić citira Tomija Šelbija
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

