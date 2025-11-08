Jokić uništio Golden Stejt: Nije ni ulazio u posljednjoj četvrtini, Denver igrao kao drim-tim

Srpski košarkaš Nikola Jokić ostao je nadomak tripl-dabla, ali Denver slavi veliku pobjedu.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je novi maestralan meč u NBA ligi. Ovog puta je stao nadomak tripl-dabla u ubjedljivoj pobjedi Denver Nagetsa protiv Golden Stejt Voriorsa 129:104. Trostruki MVP NBA lige postigao je 26 poena i imao po devet skokova asistencija za nešto više od 28 minuta na terenu.

Dejvid Adelman je odlučio da odmori najboljeg igrača u posljednjoj četvrtini, dok su ostali igrači odradili sjajan posao i lagano priveli meč kraju. Sve je bilo riješeno već poslije 30 minuta košarke kada je Denver napravio nedostižnih +22, da bi u posljednjoj dionici prednost porasla do maksimalnih +26. Osim Jokića, praktično svi ključni igrači su bili raspoloženi, dok su Voriorsi bez Stefa Karija izgledali kao da su se tek juče okupili.

Why so serious?



Nikola Jokic in full-on Joker modepic.twitter.com/I6a0GJWPDP — Joel Rush (@JoelRushNBA)November 8, 2025

Osim Jokića, istakao se Džamal Marej sa 23 poena i osam asistencija, Eron Gordon je imao 18 poena, dok je Jonas Valančijunas odigrao samo 16 minuta i postigao isto toliko poena. S druge strane prednjačio je Batler sa 16 poena, Drejmond Grin i Kventin Postsu i Vili Ričard su ispratili sa 14.

