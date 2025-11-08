logo
Jokić uništio Golden Stejt: Nije ni ulazio u posljednjoj četvrtini, Denver igrao kao drim-tim

Jokić uništio Golden Stejt: Nije ni ulazio u posljednjoj četvrtini, Denver igrao kao drim-tim

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srpski košarkaš Nikola Jokić ostao je nadomak tripl-dabla, ali Denver slavi veliku pobjedu.

Nikola Jokić dominirao protiv Golden Stejta Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je novi maestralan meč u NBA ligi. Ovog puta je stao nadomak tripl-dabla u ubjedljivoj pobjedi Denver Nagetsa protiv Golden Stejt Voriorsa 129:104. Trostruki MVP NBA lige postigao je 26 poena i imao po devet skokova asistencija za nešto više od 28 minuta na terenu.

Dejvid Adelman je odlučio da odmori najboljeg igrača u posljednjoj četvrtini, dok su ostali igrači odradili sjajan posao i lagano priveli meč kraju. Sve je bilo riješeno već poslije 30 minuta košarke kada je Denver napravio nedostižnih +22, da bi u posljednjoj dionici prednost porasla do maksimalnih +26. Osim Jokića, praktično svi ključni igrači su bili raspoloženi, dok su Voriorsi bez Stefa Karija izgledali kao da su se tek juče okupili.

Osim Jokića, istakao se Džamal Marej sa 23 poena i osam asistencija, Eron Gordon je imao 18 poena, dok je Jonas Valančijunas odigrao samo 16 minuta i postigao isto toliko poena. S druge strane prednjačio je Batler sa 16 poena, Drejmond Grin i Kventin Postsu i Vili Ričard su ispratili sa 14.

Svi rezultati:

  • Orlando - Boston 123:110
  • Vašington - Klivlend 114:148
  • Atlanta - Toronto 97:109
  • Bruklin - Detroit 107:125
  • San Antonio - Hjuston 121:110
  • Memfis - Dalas 118:104
  • Majami - Šarlot 126:108
  • Milvoki - Čikago 126:110
  • Minesota - Juta 137:97
  • Denver - Golden Stejt 129:104
  • Sakramento - Oklahoma 101:132

Nikola Jokić Denver Golden Stejt NBA liga

