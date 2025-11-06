Ponovo radi ringišpil: Jokić nestvarnim potezima uništio Majami, svi gledali u čudu šta radi

Srpski as Nikola Jokić radio je šta je htio u pobjedi Denvera protiv Majamija.
Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je novu istorijsku partiju u NBA ligi, ovog puta je bio nezaustavljiv protiv Majamija Hita. Trebalo mu je manje od ri četvrtine da postigne peti tripl-dabl u sezoni, dominirao je na skoku, razigravao saigrače i šutirao - 10/13 za dva, 2/5 za tri, 7/8 slobodna bacanja. Nije manjkalo ni atraktivnih poteza.
Jokić je bukvalno "hranio" saigrače loptama, dodavao preko glave, iza leđa, a saigračima nije bilo teško da ove nestvarne pasove sprovedu u poene.
LEFTY BEHIND THE BACK https://t.co/aquZNPK8Acpic.twitter.com/L59GQzjm0J— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)November 6, 2025
Društvene mreže su preplavljene potezima srpskog centra, a posebno se istakao pas preko glave dok su dva igrača Majamija bila oko njega.
THIS JOKER PASS— NBA (@NBA)November 6, 2025
Watch on NBA League Pass:https://t.co/pkTkOefTYNhttps://t.co/PRV6pYAgtBpic.twitter.com/Vh4Z7wG8hk
Sjajno ga je ispratio Eron Gordon koji je bio drugi najefikasniji sa 24 poena.
Nikola Jokić vs. MIA so far:— NBA (@NBA)November 6, 2025
33 points.
15 rebounds.
15 assists.
Another triple-double for the Joker
Watch 4Q action on NBA League Pass:https://t.co/pkTkOefm9fpic.twitter.com/ZwEEayXFFz
Neumoljiva statistika
Jokić je za za 36 minuta na parketu zabilježio učinak od 33 poena, 15 skokova, 16 asistencija i tri ukradene lopte. Najbolji centar lige je stigao do dvocifrenog broja poena, asistencija i skokova već tokom treće dionice, što mu je uspjelo 71 put u karijeri. Zanimljiv je podatak da ostatak NBA lige ima isti broj tripl-dablova kao sam Jokić, što dovoljno govorio o formi u kakvoj se nalazi trostruki MVP NBA lige.