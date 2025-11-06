logo
Ponovo radi ringišpil: Jokić nestvarnim potezima uništio Majami, svi gledali u čudu šta radi

Ponovo radi ringišpil: Jokić nestvarnim potezima uništio Majami, svi gledali u čudu šta radi

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Srpski as Nikola Jokić radio je šta je htio u pobjedi Denvera protiv Majamija.

Ponovo radi ringišpil: Jokić nestvarnim potezima uništio Majami, svi gledali u čudu šta radi Izvor: NBA/ DNVR Nuggets/X/Printscreen

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je novu istorijsku partiju u NBA ligi, ovog puta je bio nezaustavljiv protiv Majamija Hita. Trebalo mu je manje od ri četvrtine da postigne peti tripl-dabl u sezoni, dominirao je na skoku, razigravao saigrače i šutirao - 10/13 za dva, 2/5 za tri, 7/8 slobodna bacanja. Nije manjkalo ni atraktivnih poteza.

Jokić je bukvalno "hranio" saigrače loptama, dodavao preko glave, iza leđa, a saigračima nije bilo teško da ove nestvarne pasove sprovedu u poene.

Društvene mreže su preplavljene potezima srpskog centra, a posebno se istakao pas preko glave dok su dva igrača Majamija bila oko njega.

 Sjajno ga je ispratio Eron Gordon koji je bio drugi najefikasniji sa 24 poena.

Neumoljiva statistika

Jokić je za za 36 minuta na parketu zabilježio učinak od 33 poena, 15 skokova, 16 asistencija i tri ukradene lopte. Najbolji centar lige je stigao do dvocifrenog broja poena, asistencija i skokova već tokom treće dionice, što mu je uspjelo 71 put u karijeri. Zanimljiv je podatak da ostatak NBA lige ima isti broj tripl-dablova kao sam Jokić, što dovoljno govorio o formi u kakvoj se nalazi trostruki MVP NBA lige.

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga

