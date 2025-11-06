Istorijska noć za Nikolu Jokića: Majami ponovo nemoćan protiv Denvera

Srpski košarkaš Nikola Jokić stigao je do petog tripl-dabla u sezoni.
Srpski košarkaš Nikola Jokić ostvario je peti tripl-dabl u sezoni u pobjedi Denver Nagetsa protiv Majami Hita 122:112. Najbolji centar lige je stigao do dvocifrenog broja poena, asistencija i skokova već tokom treće dionice, što mu je uspelo 71 put u karijeri. Zanimljiv je podatak da ostatak NBA lige ima isti broj tripl-dablova kao sam Jokić, što dovoljno govorio o formi u kojoj se nalazi trostruki MVP NBA lige.
Jokić je za za 36 minuta na parketu zabeležio učinak od 33 poena, 15 skokova, 16 asistencija i tri ukradene lopte. Sa druge strane imao je saigrača iz reprezentacije Nikolu Jovića koji je ponovo počeo meč sa klupe i nije se proslavio, postigao je pet poena i po tri skoka i asistencije za nešto manje od 20 minuta igre.
Majamiju je ovo osmi uzostopni poraz od Denvera, osim prvog poluvremena u kome su bili konkurentni, u drugom su imali jedan kratkotrajan nalet u poslednjoj dionici kada su prišli na minus 10, ali se Jokić vratio sa kratkog predaha i odagnao im bilo kakve nade o preokretu.
Jokića je pratio sjajni Eron Gordon sa 24 poena, Tim Hardavej sa 18, Džamal Mari je dodao 14, dok je Kristijan Braun upisao 11 poena, osam skokova i sedam asistencija. Majami je predvodio Pauel sa 23, pratio ga je Vigins sa 22, Hakez je dodao 21.
Istorijsko veče
Jokić je zabilježio 169 tripl-dablova u dosadašnjoj karijeri tokom regularne sezone, a ako se u obzir uzme i plej-of dostigao je brojku 190 čime je prestigao legendarnog Oskara Robertsona (189). Ispred njega je još samo Rasel Vesbruk sa 215 tripl-dablova.
Svi rezultati:
Indijana - Bruklin 103:112
Detroit - Juta 114:103
Klivlend - Filadelfija 132:121
Njujork - Minesota 137:114
Boston - Vašington 136:107
Memfis - Hjuston 109:124
Dalas - Nju Orleans 99:101
Denver - Majami 122:112
Sakramento - Golden Stejt 121:116
Portland - Oklahoma 121:119