Karmelo Entoni javno prozivao Nikolu Jokića, a sad mu odaje priznanje

Karlemo Entoni ponovo je govorio o Nikoli Jokiću i čuvenom broju 15 koji Srbin nosi na dresu.

Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia, Screenshot/YouTube/@7PMinBrooklyn

Nikola Jokić dosad je bilježio dvocifrenim brojkama tri statističke kolone, ali je u susretu protiv Sakramenta "dodao gas" i ubacio 34 poena, uz 14 asistencija i sedam skokova. Bio je to svakako razlog zbog kojeg su mnogi poslije pobjede tima iz Kolorada pričali samo o Srbinu, pa je Karmelo Entoni još jednom je morao da spomene svoj odnos sa popularnim Džokerom.

Melo nije bio blagonaklon u nekim svojim izjavama, pa je tako jednom prilikom istakao da je Denver broj 15 dao Srbinu samo kako bi se trag Amerikanca izbrisao iz kluba. Navijači su dugo vremena ovaj broj povezivali s desetostrukim Ol-star igračem, ali sada je taj primat u potpunosti preuzeo Jokić. "Ne možete mi oduzeti ono što sam uradio u Denveru. Ovo je potpuno drugačija stvar sad. To je kao da sam bio ljut na Aleksa Ingliša prije nego što sam došao u Denver", započeo je Melo.

"Slično je sa Džokerom. On je jedan od najvećih igrača svih vremena, ali mislim da su komentari pogrešno protumačeni", rekao je. A, onda je prokomentarisao i čuvenu kritiku na račun Denvera - da je Nikola Jokić dobio broj 15 kako bi zasjenio uspjeh bivšeg igrača ovog kluba. "Nikada to nisam rekao. Kakvi god da su bili moji problemi sa ljudima u to vrijeme, pričamo o periodu prije 16 godina. Nemam nikakvih zamjerki ili problema sa Džokerom."

"Bio sam uzbuđen što ću ga intervjuisati. Pomislio sam i ja predstavljam Denver na neki način i razgovaram sa nekim ko igra za Denver, nekim ko nosi broj 15, Vins Vord broj 15. Dakle, imali smo tri igrača sa brojem 15 koji su otišli na taj razgovor.

"To je jednostavno... sve je to ljubav. I drago mi je što sam sada na ovoj strani gdje mogu da vam iskažem poštovanje i da vi možete da poštujete mene i da razjasnim sve gluposti i sra*a koja su između", završio je Entoni.

Šta je Entoni pričao o Jokiću?

Izvor: Profimedia

Možda se bivši igrač Denvera pokajao zbog izrečenih kritika na račun kluba i Nikole Jokića, ali ono što tvrdi da nikad nije rekao, zaprvo glasi: "Bio je to sitničav potez. Nije kao da su birali brojeve već su mu bukvalno dali taj: 'Evo ti 15'. Stavili ste Jokića u središte toga. On nema pojma šta se dešava", rekao je tada.

Entoni zapravo i ne zna da je Jokić broj 15 nosio dok je igrao u Megi, pa je vezu pokušao da pronađe sa svojim periodom u Denveru. "Možda bi on rekao: 'E, mogao bih da nosim 15, to je Melov broj'. Mogao ga je nositi da bi odao poštovanje. Ali oni su mu dali 15 kako bi pokušali da izbrišu ono što sam uradio. Znao sam da razmišljam o tome, ali ne mislim više. Šta je trebalo da bude bilo je", rekao je Entoni.

Bonus video:

Pogledajte 00:23 Nikola Jokić citira Tomija Šelbija Izvor: YouTube/DNVR Sports Izvor: YouTube/DNVR Sports

(MONDO)