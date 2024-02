Legendarni NBA as ne prestaje da proziva Srbe: Krivi su mu za sve, ali riječi šampiona su ga brutalno spustile!

Ko o čemu, Karmelo Entoni o košarkašima iz Srbije...

Ponovo se oglasio Karmelo Entoni i još jednom su mu srpski košarkaši bili tema. Nakon kraja karijere 2022. godine, jedan od najboljih NBA strijelaca ikada mnogo puta je govorio o dva srpska centra - Darku Miličiću i Nikoli Jokiću.

Darko Miličić mu je "meta" jer ga je na NBA draftu 2023. godine Detroit uzeo kao drugog pika, iako je po Melovoj priči sve bilo gotovo da on dođe u "grad motora". U sezoni 2003/04 Pistonsi su uzeli titulu, što Entoni nikada u karijeri nije uspio da uradi, pa i dalje žali zbog toga.

Što se tiče Nikole Jokića, on je u Denver stigao kao 41. pik na NBA draftu i uspio je da prevaziđe sva očekivanja. Ne samo da je postao zvijezda tima, već je uzeo dvije titule MVP-a i dogurao je ekipu iz Kolorada do titule. Sada je sigurno da je on najveći igrač koga je Denver ikada imao, a Karmelu smeta Jokićev broj! Kao i u Megi Nikola je u američkom timu ponio broj 15, upravo onaj koji je Karmelo nosio.

DARKA JURIO PO GRADU, A ONDA GA SPUSTIO BEN VALAS!

Znalo se 2003. godine da će nevjerovatni Lebron Džejms koji je tada dolazio pravo iz srednje škole u NBA biti prvi pik na draftu, a mislilo se da će zakucano drugo mjesto imati Karmelo Entoni, koledž senzacija.

"Mislio sam da sam već odabran, da je gotovo. Rečeno mi je da ću biti drugi pik. Samopouzdanje mi je raslo, dobijao sam trenerke, čarape, košarkaške lopte od Detroita, kao da sam bio njihov član već na koledžu. A onda se to nije dogodilo. "Morao sam da se uzdignem, da izađem zreliji iz te situacije. Možda bi stvari bile drugačije da sam završio u Detroitu. Ali tako razmišljam sa trenutnim iskustvom. Kao klinac, glavom sam bio u Detroitu, na samo sat vožnje od Baltimora. Zamišljao sam kako bi mi bilo u toj kulturi, atmosferi i ljubavi koju Detroit pruža. Bili bi ludo", prisjetio se Entoni, ali je otkrio i da je jurio Darka Miličića po Detroitu!

"Čuo sam priče o Darku i Detroitu i odmah se spremio da idem tamo. Morao sam da ga pronađem mjesto gdje trenira, da dođem do njega. Gdje ga kriju? Išao sam u svaku teretanu kako bih ga pronašao, to je istinita priča. Htio sam da ga pronađem, da ga pobijedim jedan na jedan i da pokažem da sam ja prvi pik Detroita", naglasio je Melo.

On smatra da bi sa njim u timu Pistonsi napravili ne samo jednu titulu, već dinastiju. ''Da sam došao tamo, Detroit bi uzeo još jednu titulu. Ne mogu da kažem tri u nizu, to je previše, ali dvije uzastopne mogu. Bio bih NBA šampion. Imali bismo iskusne igrače od kojih bih mnogo naučio, bio bih bolji košarkaš nakon prve sezone u ligi'', smatra Entoni, ali ne slažu se svi sa tim...

Zapravo jedan od ključnih šrafova u toj ekipi Detroita Ben Valas je "spustio" Karmela i istakao da to možda i ne bi bilo tako. Očigledno više ceni Tajšona Prinsa.

''Da smo draftovali Karmela, iskreno, mislim da ne bismo osvojili prsten u NBA ligi. Entoni je odmah želio da igra. Takva odluka bi imala potencijal da uništi hemiju u timu'', istakao je nekadašnji najbolji defanzivac lige.

JOKIĆ? TO SU URADILI NAMJERNO!

Što se tiče Nikole Jokića, problem sa njim Karmelo Entoni ima zbog broja 15 koji nosi. Kroz karijeru Karmelo je nosio 15, 7 i 00, a od 2003. do 2011. godine u Koloradu je imao broj 15. Svi su očekivali da će ga Nagetsi povući broj u njegovu čast, ali onda se pojavio pik druge runde iz Srbije... Jokić je uzeo isti broj i sada je jasno da je on mnogo bitniji od Karmela za istoriju kluba, a Entoni ne može da prežali što Somborac nosi njegov broj.

"To je bio potez iz zatucanosti. Nisu mogli da kažu 'Imaš puno brojeva koje možeš da odabereš'. Ne, rekli su mu 'Evo ti 15'. Stavili su Jokića usred priče, on nije znao što se događa. Možda je htio taj broj kako bi mi odao počast. Ja vjerujem je kako su mu namjerno dali 15 kako bi izbrisali ono što sam ja ostvario, nije im to trebalo", izjavio je Karmelo Entoni nedavno.

