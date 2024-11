"Moja je odgovornost, nismo bili spremni": Sferopulos žali za derbijem, htio pobjedu za Marka Ivkovića

Janis Sferopulos obratio se javnosti poslije utakmice protiv Partizana u Evroligi.

Partizan je slavio 89:77 u 11. kolu Evrolige protiv Crvene zvezvde. Trener Janis Sferopulos je već poslije meča konstatovao da njegova ekipa nije bila mentalno spremna da odigra ovaj meč.

Crvena zvezda je bila bolje u šutu za tri poena i sa linije slobodnih bacanja i u asistencijama, ali su crno-bijeli bili bolji u skoku i meč završili sa skorom 40-31 u skokovima. Najefikasniji u domaćem timu je bio Filip Petrušev sa 20 poena i osam skokova, dok je Partizan predvodio Karlik Džons sa 21 poenom i šest skokova.

"Večeras nismo bili spremni da igramo čvrstu utakmicu. Čvrstina i agresivnost nisu bili na dovoljnom nivou. Ofanzivno nismo bili na nivou, nismo stizali do skokova, njihovi skokovi su nam pravili problem večeras i dolazili su do lakih poena, nažalost. Mi smo podigli nivo naše čvrstine u odbrani, Partizan je kontrolisao igru i zaslužio je da pobijedi. Čestitam Partizanu na pobjedi, moja je odgovornost da pronađem način za pobjedu u ovakvoj utakmici. Željeli smo da pobijedimo, ali oni su izašli da velikom emocijom protiv nas. Bili smo spori u napadu i to se sve dogodilo jer nismo bili mentalno spremni. Željeli smo da pobijedimo u ime Marka Ivkovića."

Nedostajao je Bolomboj.

"Očekivali smo da će Partizan da se bori. Naša mentalna priprema nije bila dovoljno dobra da možemo da kompenzujemo tu agresivnost. Slažem se da nam je nedostajao Džoel Bolomboj, nismo imali igrača kao njega večeras. Ne želim da tražim izgovore."

Ekipa jednostavno nije bila spremna.

"Nismo bili spremni da igramo čvrsto, to je razlog poraza. Bili smo spori u napadu, loše odluke su bile."

Tajm-auti su nedostajali.

"U završnici nisam imao tajm-aute, pokušavao sam tajm-autima da promijenim momentum. Da promijenim odbranu, probali smo da igramo zonsku odbranu, ali nisumo bili spremni za to. Ništa nije funckcionisalo."

Partizan je dobro čuvao Petruševa.

"Imamo još dva igrača na koje računamo, osim Filipa tu su Plavšić i Mitrović. Pokušavamo da igramo sa igračima koje imamo, ako nađemo još nekog igrača potpisaćemo ugovor. Čitav tim nije bio na nivou, a ne samo Plavšić. To je moja odgovornost", ponovio je trener Zvezde.

Na pitanje da li je nedostajala motivacija, Sferopulos kaže:

"Ne slažem se, nije nedostatak motivacije već veliki pritisak. Mi smo bili favoriti pred ovaj meč, to nije tačno. Iz prevelike želje nismo donosili prave odluke. Nismo mentalno bili spremni da donosimo prave odluke."

Da li je postojao nedostatak koncentracije?

"Sve počinje od toga da smo previše željeli da pobijedimo. Zbog prtiska nismo bili spremni da pobijedimo, ne sprovodimo zacrtano na djelu."