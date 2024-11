"Da pričam sada da smo dominirali? Ne!": Željko Obradović o velikoj pobjedi Partizana posle Zvezde

Trener Partizana Željko Obradović izašao je pred novinare poslije derbija u Beogradskoj areni.

Izvor: MN PRESS

Partizan je dominantno pobijedio Crvenu zvezdu, kontrolisao meč od početka do kraja i ostvario najveću pobjedu ove sezone. Dobrom timskom odbranom, tim Željka Obradovića bio je jedini koji se pitao i prekinuo je jako neprijatan niz evroligaških poraza, jer je posljednji trijumf ostvario još 17. oktobra protiv Makabija.

Poslije šest "vezanih" neuspjeha, Obradovićev tim je zablistao kada je bio pribijen uz zid i ostvario treći trijumf ove sezone, za skor 3-8. Sa druge strane, Zvezda je na učinku 5-6.

"Imali smo veliku koncentraciju, u prvom poluvremenu smo šutirali jako loše, ali bili su to otvoreni šutevi. Govorio sam im da nastave da šutiraju. Odigrali smo veoma dobro, ali to je samo jedna utakmica, moramo da nastavimo. Da li je sada lakše? Ne, uvijek je isto. Ako vjerujete u sebe, imate samopouzdanje, postoje situacije sa kojima se suočavamo svih ovih godina dok radimo ovaj posao", poručio je Obradović.

Istakao je da je vjerovao u ekipu.

"Važno je da igramo dobro u kontinuitetu, imaćemo sada dane odmora, pa ćemo da se spremimo za Olimpijakos, mnogo jakog protivnika. U prvom dijelu meča imali smo loš procenat šuta za tri poena, a svi su bili dobri, možda jedan na kraju. I rekao sam im da nastave da šutiraju. Uprkos tome, ubacili smo 45 poena do poluvremena."

Prokomentarisao je trener "crno-bijelih" situaciju da nijedan od njegovih igrača do večeras nije igrao "vječiti derbi".

"Nijedan od ovih igrača nije igrao derbi, Balša je sa reprezentacijom, Vanja je povrijeđen, spremali smo ih za to. Ponavljam, moramo da igramo dobro u kontinuitetu. Sreća je da smo u Beogradu, poslije Olimpijakosa igramo kod kuće, pa još dvije u duplom kolu protiv Žalgirisa i Panatinaikosa. Važno je da shvatimo da ništa nismo uradili, tek treba da radimo."

Obradović se još jednom zahvalio Zvezdi.

"Hvala navijačima, ali još jednom treba istaći nešto što je veoma lijepo, to je potez Zvezde da dopusti našim navijačima da budu tu. Nadam se da ćemo i mi uzvratiti. Čestitam ljudima iz Zvezde na tome i da nastavimo u tom prijateljskom tonu, da shvatimo da je to košarkaška utakmica, da se na tome završava."

Imao je pohvale i za Ajzeju Majka.

"Pokušavao sam i u ABA ligi da ga koristim, objašnjavao mu da ne može ništa preko noći, da je to trening. Odigrao je dobru utakmicu. Sezona je duga, imali smo peh sa Vanjom, Marijom, Karlik nije trenirao u utorak. Majk jeste odigrao izvanrednu utakmicu."

Nije htio da koristi riječ "dominacija".

"Radimo kao što smo uvijek radili, nemam čarobni štapić sem toga da razgovaram sa igračima individualno i timski i da probamo da odreagujemo na neke stvari. Večeras smo bili strašno pametni u napadu, poštovali smo dogovor kako i gdje napadamo. Odbrambeno smo u tri situacije izuzetno loše odigrali, a sve ostalo je bilo manje-više korektno. To je košarka, ne možeš ti da Zvezdu držiš na mizernom broju poena. Nismo im dozvoljavali da trče... Ali ne bih da pričam sada da smo dominirali. Ne, to nije tako, odigrali smo dobru utakmicu. Ovo je posebna utakmica za nas i to je to. U ponedjeljak je novi trening, treba da zaboravimo i okrećemo se onome što je ispred nas."

"Koristili smo bolje faulove, sem na isteku treće četvrtine, kada smo dva puta primili koš i faul. To je trebalo drugačije i igrači su bili svjesni toga, došli su na osam razlike, ali i taj period, treći, uspjeli smo da dobijemo dva razlike."

Na kraju, poželio je sve najbolje i reprezentaciji, koja je ranije večeras savladala Dansku, i Zvezdi.

"Rekao sam kakvu saradnju imamo sa selektorom i mi smo ljudi koji poštuju dogovor. Dogovor je bio da ide Balša i mali Nakić. Nakić je povrijeđen i nije mogao. U ime Partizana mogu da kažem da sam presrećan što Partizan daje reprezentativce. Kad je reprezentacija u pitanju, svi bi trebalo da budemo ujedinjeni. Lijepo je što je i Zvezda dala dva igrača. Balša je odigrao dobru utakmicu, drago mi je, reprezentacija je dobila i želim joj sve najbolje, kao što i Zvezdi želim sve najbolje u nastavku Evrolige", zaključio je na kraju trener Partizana.