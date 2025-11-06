logo
Nikola Jokić tješio Nikolu Jovića nakon poraza: Brate, je l' moralo ovako brutalno?

Nikola Jokić tješio Nikolu Jovića nakon poraza: Brate, je l' moralo ovako brutalno?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Nikola Jokić izdominirao protiv saigrača iz srpske reprezentacije Nikole Jovića.

Nikola Jokić tješio Nikolu Jovića nakon poraza: Brate, je l' moralo ovako brutalno? Izvor: Tatiana/X/Printscreen

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je najbolju partiju u sezoni, pošto je u pobjedi Denvera protiv Majami Hita zabilježio novi tripl-dabl. Drugi srpski reprezentativac Nikola Jović nije imao svoje veče, pošto je postigao pet poena i po tri skoka i asistenacije za oko dvadeset minuta u igri.

Odmah po završetku meča, Jokić je prišao Joviću, kratko su popričali, a zatim napustili halu sa osmijesima na licu. Bilo je i zadirkivanja od strane starijeg Srbina, ali Jović je već na to navikao u srpskoj reprezentaciji.

 Jović odbio Jokića

Nije uspio igrač Majamija ono što je naumio, da sa svojim timom prekine negativan niz protiv Denvera. Pred ovaj duel je otkrio da ga je Jokić zvao u Nagetse, ali da je to odbio i potpisao produženje ugovora.

"Pričamo o mnogo stvari. Bio je ljut što sam potpisao produženje ugovora. Htio je da budem u Denveru", našalio se Jović kada su ga pitali da li se čuje sa Jokićem tokom sezone: "Ali da, pričamo. Ništa nije to ludo, ništa previše. Ali trudimo se da ostanemo u kontaktu i da budemo uzajamno podrška, jer nas nema baš mnogo - srpskih igrača u NBA ligi", rekao je Jović pred meč sa Denverom.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:23
Nikola Jokić citira Tomija Šelbija
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

(MONDO)

Tagovi

Nikola Jokić Nikola Jović Denver NBA liga Majami

