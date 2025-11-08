"Jokić je najbolji plejmejker na svijetu": Bez imalo sujete sve zasluge prepustio Srbinu

Saigrač Nikole Jokića Džamal Marek zna ko je glavni razlog za lepršavu igru Denvera.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Košarkaši Denvera zabilježili su ubjedljivu pobjedu protiv Golden Stejt Vorirsa, a srpski as Nikola Jokić je za manje od 30 minuta na terenu zabilježio učinak od 26 poena i po devet skokova asistencija. Imao je veliku pomoć saigrača, prije svih Džamala Mareja i Erona Gordona.

Upavo je Kanađanin govorio na konferenciji za medije i izjavio da je Jokić najbolji igrač i najbolji plejmejker na svijetu.

"Igramo u jako dobrom ritmu. Jokić je najbolji plejmejker i najbolji igrač na svijetu. On je najzaslužniji za dobar protok lopte. Igramo slobodno i brzo i trudimo se da ne pravimo previše grešaka", rekao je Marej.

Ključ sjajne igre bio je prvenstveno u dobro odbrani, a onda je profunkcionisao napad i proradio šut.

"Moramo da igramo i dobru odbranu. Kada to uradimo, napad nije problem. Bitno je i da budemo konstantni i da održavamo visok nivo igre, čak i kada imamo veliku prednost", izjavio je Mari.

Šta je rekao Jokić?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Marej je plesao po terenu, zabilježio je 23 poena, tri skoka i osam asistencija, a Jokić je istakao da je njegov mentalitet pobjednički i kako je odigrao jedan od najboljih mečeva u posljednje vrijeme.

"Igrao je sa dosta intuicije, na pravi način je ušao u meč, može da kreira za sve, kreira za sebe, jako je dobro što ga imamo u timu", rekao je Jokić i istakao da njegov tim ima velike ambicije u ovoj sezoni i da samo treba na nastave u ovom ritmu.