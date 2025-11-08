logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Stvarno se ne sjećam": Jokić zaboravio na najbolji potez utakmice, morao da prekine intervju

"Stvarno se ne sjećam": Jokić zaboravio na najbolji potez utakmice, morao da prekine intervju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić vidi sve na terenu, ali ova situacija mu je promakla.

Nikola Jokić komentarisao pobjedu protiv Golden Stejta Izvor: DNVR Sports/Youtube/Printscreen

Nikola Jokić izneo je utiske nakon impresivne pobjede protiv Golden Stejt Voriorsa 129:104. Nagetsi su odigrali sjajnu partiju na obje strane terena, a srpski as čitavu posljednju dionicu nije ulazio u igru. Njegovi saigrači su rutinski priveli meč kraju, a posebno su se istakli Džamal Marej i Eron Gordon. Ono što je nasmijalo sve je to da se Jokić ne sjeća najboljeg poteza utakmice.

Gordon je imao atraktivno zakucavanje u trećoj četvrtini, ali Jokiću je to nekako promaklo. "Šta misliš o zakucavanju Erona Gordona?", upitao je novinar. Po Nikolinom izrazu lica odmah se vidjelo da ne zna o čemu se radi.

"Stvarno se ne sjećam, kad si zakucao?", upitao je Jokić Erona i na kratko prekinuo intervju. Zatim je dodao: "Jel' bilo impresivno?"

Nagetstima je konačno proradio šut u meču sa Voriorsima, a između ostalog se dotakao svog odnosa sa Jonasom Valančijunasom koji je za 16 minuta na terenu postigao isto toliko poena.

Kako bi opisao Jonasov smisao za humor? "Dobar je, evropski, ima dobar smisao za humor. Drago mi je što je sa nama, sjajan je momak. To je evropska konekcija, ne mogu to da objasnim. Nismo se znali ranije, on je malo stariji od mene", rekao je o svom odnosu sa Valančijunasom. 

Marej je plesao po terenu, zabilježio je 23 poena, tri skoka i osam asistencija, a Jokić je istakao da je njegov mentalitet pobjednički i kako je odigrao jedan od najboljih mečeva u posljednje vrijeme.

"Igrao je sa dosta intuicije, na pravi način je ušao u meč, može da kreira za sve, kreira za sebe, jako je dobro što ga imamo u timu", rekao je Jokić i istakao da njegov tim ima velike ambicije u ovoj sezoni i da samo treba na nastave u ovom ritmu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić Denver Golden Stejt NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC