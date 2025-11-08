Izdominirao, pa sjeo da odmori: Nikola Jokić radio šta je htio, ovo je čista umjetnost

Nikola Jokić bio je izuzetno inspirisan protiv Golden Stejt Voriorsa, nekoliko njegovih poteza dovelo je navijače "do ludila".

Nikola Jokić nastavio je dominaciju u NBA ligi. Denver Nagetsi su odigrali jedan od najboljih mečeva od starta sezone, a koliko su bili nadmoćni protiv Golden Stejta govori i to što je srpski as cijelu posljednju četvrtinu proveo na klupi.

Postigao je 26 poena uz devet skokova i asistencija dok je na terenu ponovo radio sve. Razigravao saigrače, olako dobijao bitke pod košem, šutirao trojke, a imao je i nekoliko izuzetno atraktivnih poteza. Već dugo su na okupu Jokić, Gordon i Marej, "kapiraju" se u pokretu, pa izgleda kao da su se "pretplatili" na Jokićeve pasove poslije kojih mu ostaje samo da sprovedu loptu u koš.

Ova kombinacija nikada neće dosaditi navijačima Denvera koji već sanjaju velike snove...

Jokić je bio jako inspirisan na terenu, a kada to radi jedan od najboljih svih vremena, to izgleda ovako.

Ništa mu nisu mogli Voriorsi pod košem, poigravao se sa rivalima kao od šale.

Šut sa distance, nema problema...

Dejvid Adelman je nedavno poručio navijačima: "Uživajte dok je tu", a Jokić iznova i iznova pomera granice kreativnosti.