Rekord karijere Nikole Jovića: Dominirao kao nikad, ovo su jokićevske brojke

Maestralna partija Nikole Jovića koji je na meču Portlanda i Majamija oborio svoj karijerni rekord.

Nikola Jović je prethodne večeri odigrao najbolji meč u karijeri. U pobjedi svog Majamija nad Portlandom (136:131) pokazao je da je s razlogom dobio novi ugovor i da su kritike urodile plodom, pošto je Jović oborio rekord svoje karijere.

Nikola Jović je sa klupe postigao 29 poena, a imao je još devet skokova, sedam asistencija, dve ukradene lopte i jednu blokadu, što su skoro "jokićevske brojke" koje smo vidjeli i prethodne noći u Denveru.

Igrao je toplo-hladno ove sezone Jović, više se mučio nego što smo ga videli raspoloženog, a čini se da mu je na meču sa Portlandom "sve sjelo". Bilježio je sjajne šuterske brojke (10/16 iz igre) i sa njim na terenu Majami je imao "+20", tako da je ovo znak Eriku Spolstri da je možda vrijeme da ga opet vrati u startnu petorku.

Osim njega, Norman Pauel je ubacio 22 poena, od startera su još Pele Larson (16) i Endrju Vigins (15) ostavili dobar utisak, ali je ovaj susret definitivno dobila klupa.

Što se tiče Portlanda, vrhunsku partiju ponovo je odigrao i Deni Avdija sa 33 poena, 11 skokova i osam asistencija, ali ovog puta to nije bilo dovoljno da njegova ekipa pruži više od časnog poraza. Poslije drame koju su prošli sa trenerom koji je uhapšen zbog klađenja, ovo je više nego dovoljno od njih.

NBA rezultati 9. novembar:

Vašington - Dalas 105:111

Filadelfija - Toronto 130:120

Atlanta - L.A: Lejkers 122:102

Klivlend - Čikago 128:122

Majami - Portland 136:131

San Antonio - Nju Orleans 126:119

Denver - Indijana 117:100

L.A. Klipers - Finiks 103:114

