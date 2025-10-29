Nikola Jović opet izgubio mjesto u Majamiju

Nepovoljna situacija za Nikolu Jovića u Majamiju gdje je ponovo ostao bez mjesta startera usljed ne tako dobre forme.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpski reprezentativac Nikola Jović potpisao je nedavno novi ugovor sa Majamijem i u narednim godinama na račun će mu leći ogroman novac, međutim pitanje je da li je srećan trenutnom situacijom na Floridi. Jović je opet "na klackalici" i čini se da trener Erik Spolstra želi da mu pošalje poruku. Po ko zna koji put.

Tako je Nikola Jović poslije dvije utakmice u sezoni opet izgubio mjesto startera, tako da je i u pobjedi nad Šarlotom (144:117) igrao za "drugi tim" i opet nije odigrao tako da Spolstra sjedne i razmisli - da li je možda pogriješio.

Nikola Jović today highlights vs. Hornets:



10 POINTS

6 REBOUNDS

2 ASSISTS



Heat won against Hornets 144-117 ✅pic.twitter.com/mP416pnOrY — DV highlights (@DVhighlights)October 29, 2025



Jović je na terenu proveo nepuna 22 minuta i za to vrijeme upisao 10 poena, šest skokova i dve asistencije, uz šut iz igre 4/7. Sa njim na parketu razlika je bila "plus devet" za Majami, što znači da je tim u trenucima igrao lošije. Recimo, sa Haimeom Hakezom, najefikasnijim na meču (28 poena), Majami je imao nevjerovatnih "plus 43".

Majami ima mnogo mladih igrača koji su spremni da se "pobiju" za mjesto sa Jovićem, tako da je Kelel Vor sada postao starter na mjestu centra, što je dovelo do pomjeranja Adebaja i Viginsa - koji su izbacili Jovića iz petorke.

Jaime Jaquez Jr. ➡️ Nikola Jovic fadeaway MIDDIEpic.twitter.com/p4EKUtDGbN — JJJ Muse (@JaimeJaquezMuse)October 29, 2025



Samim tim možda i njemu pada motivacija poslije ko zna kojeg slučaja da je izgubio mjesto startera, što mu je poruka da stalno mora iznova i iznova da se dokazuje i da bude konzistentan. Upravo to mu je možda najviše falilo u dosadašnjem dijelu karijere i Spolstra želi da ga trgne prije nego što bude kasno.

Srećom, Jović ima još mnogo vremena da ispravi stvari, tek su mu 22 godine, a ugovor koji je dobio valjda je poruka da će mu vjerovati...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!