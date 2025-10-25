Nikola Jović izdominirao: Zbog ovoga mu je Majami dao ogroman ugovor, on je lider svog NBA tima

Nikola Jović je odigrao sjajan meč i donio je svom Majamiju pobjedu nad Memfisom.

Izvor: Justin Ford / Getty images / Profimedia

Nakon 9 poena na otvaranju sezone eksplodirao je Nikola Jović i pokazao zašto mu je Majami dao novi milionski ugovor. Njegov Hit je savladao Memfis 146:114, a nakon Bema Adebaja sa 24 poena Jović je bio najefikasniji.

Nikola je uz 20 poena imao 6 skokova i 4 asistencije i tako je doprineo ubjedljivoj pobjedi svog tima. Uz njega Ver je imao 19 poena i 9 skokova, a Žaime Žakez 17 poena, 10 skokova i 6 asistencije. Kod Memfisa Džeren Džekson je upisao 19 poena.

Nikola Jovic 20 Points, 6 Rebs, 4 Assists full highlight vs Grizzlies I 25-26 NBA Seasonpic.twitter.com/ZJnqNzpv9X — Hoops Showtime (@HoopsShowtime12)October 25, 2025

Vidjeli smo ove NBA večeri da je u meču Vašingtona i Dalasa izbila tuča između Pi Džej Vašingtona i Tristana Vukčevića, a na drugim mečevima smo mogli da vidimo i poraz Darka Rajakovića i njegovog Toronta od Milvoki Baksa 122:116 uz 31 poen i 20 skokokova Janisa Adetokumba.

Nikola Đurišić opet nije dobio minute u Atlanti koja je pobedila Orlando 11:107, a Klivlend je bio bolji od Bruklina 131:124. Niksi su sa 31 poen Džejlena Bransona i 26 poena i 13 skokova Karla Entonija Taunsa dobili Boston Seltikse 105:95. Detroit je dobio Hjuston 115:111.

Viktor Vembanjama je opet izdomirao sa 29 poena i 11 skokova, a iako je Zajon Vilijamson je dao 27 poena i 10 skokova pobijedio je San Antonio 120:116 Nju Orleans Pelikanse.