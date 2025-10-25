logo
Dvojica krenula na Tristana, izbila frka nasred meča

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Tristan Vukčević je imao sukob sa Pi Džejom Vašingtonom na meču sa Dalas Maveriksima.

Tristan Vukčević je imao sukob sa Pi Džejom Vašingtonom Izvor: Twitter/noahwebber

Tristan Vukčević je izašao na teren u NBA i odmah se posvađao. On je na meču sa Dalasom završio meč sa dva poena i dva skoka u maloj minutaži, ali je u jednom momentu ušao u sukob sa Pi Džejom Vašingtonom.

Krilni centar Dalas Maveriksa ga je ispod koša udario laktom i patosirao, a kada je Srbin ustao nastala je frka. Prvo je na njega pored Vašingtona krenuo Entoni Dejvis, a zatim su sudije i igrački sa klupe uletjeli da smire Tristana. Pogledajte tu situaciju:

Na kraju je Vašington uspio da pobijedi 117:107 uz nevjerovatnu partiju mladog Kišona Džordža koji je ubacio 34 poena, imao 11 skokova i 4 asistencije, Sa druge sgtrane Entoni Dejvis je dao 27 poena i 13 skokova, dok je Kuper Fleg dodao 18 koliko je imao i Pi Džej Vašington.

Što se tiče Tristana Vukčevića na ovom meču je igrao sedam minuta i upisao se, dok je na otvaranju protiv Milvokija za dva minuta ostao bez statistike. 

