Nikola Jović oduševio navijače Crvene zvezde pred početak NBA sezone

Nikola Jović oduševio je navijače Crvene zvezde pošto se na jednom snimku koji je objavio Majami pojavio u majici sa obilježjima Delija Sever.

Nikola Jović (22) sprema se za novu sezonu u NBA ligi u dresu Majamija. Uoči samog početka oduševio je navijače Crvene zvezde. Na jednom snimku koji je objavio njegov klub vidi se da nosi majicu sa obilježjima navijačke grupe crveno-bijelih i na njoj piše "Delije Sever".

Nije to ništa čudno pošto Jović navija za Crvenu zvezdu, a njegov otac Ilija Jović nalazi se u upravnom odboru košarkaškog kluba sa Malog Kalemegdana. Bio je uz voljeni klub i prošle godine pošto se pojavio na proslavi osvajanja ABA lige i slikao se sa igračima srpskog kluba.

Jović je u prošloj sezoni u dresu Hita imao prosjek od 10.7 poena, 3.9 skokova i 2.8 asistencija po utakmici. Mučio se dosta tokom pripremnog perioda, ali je djelimično vjerovatno razlog za to i umor poslije igranja za Srbiju na Eurobasketu. Biće mu to motiv više za novu sezonu.

