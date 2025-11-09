Pitali ga za Jokića, samo se nasmijao: Litvanac objasnio kako igra Denver i šta je evropska košarka

Jonas Valančijunas govorio je o saradnji sa Nikolom Jokićem u Denver Nagetsima.

Litvanski centar Jonas Valančijunas uživa u Denveru kraj Nikole Jokića. U ubjedljivoj pobjedi protiv Golden Stejta (129:104) zajedno sa Srbinom predvodio je ekipu ubacivši 16 poena, uz šest skokova i dve trojke iz tri pokušaja.

Poslije meča novinari su ga pitali najviše za Nikolu Jokiću, čija je prva i do sada najbolja zamjena. Sarađuju od ove sezone, kada je litvanski veteran (33) stigao iz Sakramenta i funkcionišu odlično, što je potvrdila i Jokićeva partija protiv Voriorsa (26 poena, 9 skokova, 9 asistencija).

Na pitanje kako izgleda mijenjati Jokića, Litvanac se samo nasmijao i rekao da je to nemoguća misija.

"Vjerovatno je nemoguće zamijeniti ga. Ne znam odgovor... Igramo kao tim. Nije stvar u tome da ga neko mijenja. Igramo kao tim, takva nam je košarka i uživamo bez obzira na to ko igra, a ko ne igra. Osjećamo radost i to je najbitnije, nevezano za to koliko igraš i koliko vremena provodiš na terenu. Tako je na terenu, tako je i van terena i nadam se da će tako ostati još dugo".

Iako je u NBA ligi već 13 godina i iako je i sam poznati as, priznaje da je oduševljen radom sa Jokićem.

"Nikola igra fantastičnu košarku, teško je opisati. Srećan sam zbog njega, a ja ću uraditi sve što je potrebno. Makar i u drugom timu, samo da pobjeđujemo. To je ključno", objasnio je Valančijunas.

"To vam je evropska košarka"

Pitali su Valančijunasa američki novinari i za nedavni Eurobasket i za razočaravajući rezultat Srbije - eliminaciju u osmini finala protiv Finske. Litvanci su otišli stepenicu dalje i ispali u četvrtfinalu od Grčke, koja je postala trećeplasirana.

"Mislim da svi timovi koji odu na Evropsko prvenstvo žele da osvoje i konkurentni su. To je evropska košarka, jedna utakmica može da odredi mnogo toga. Nije to serija na sedam utakmica. Svašta može da se dogodi, loše šutersko veče, loš individualni nastup... To može dosta toga da odredi. Zato je zanimljivo igrati te turnire".

Posle sezone provedene u Vašingtonu i Sakramentu, Valančijunas ponovo uživa u tome da igra na pobjedu.

"Sjajno igrati pobjedničku košarku, sa smislom. Svi možemo da pričamo da je sezona duga, ali svaka utakmica je bitna. Možete pobijediti u 10 uzastopnih utakmica i popraviti svoju poziciju za tri-četiri-pet pozicija. Trudimo se da u svakoj utakmici igramo na pobjedu i zabavno je igrati utakmice koje nam zaista znače."

"Zonska odbrana? Takva je sada NBA liga"

Kao jednog od najiskusnijih NBA Evropljana, Amerikanci su ga pitali i šta misli o zonskoj odbrani u NBA ligi?

"Ove sezone sve više timova igra zonu. Samo moramo da nađemo način da igramo protiv toga. I mi igramo zonu, moramo da uradimo dobar posao i u odbrani i u napadu. Nije lako, ali takva je sada NBA liga. Moramo da se prilagodimo."

