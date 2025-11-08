Nikola Jokić prozivao NBA legendu: Kad se nasmijao, svi su znali o čemu razmišlja

Dvije i po godine nakon finala Denvera i Majamija, Nikola Jokić pecnuo Judonisa Haslema, bivšeg košarkaša.

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jednu nevjerovatnu partiju i ekipu Denvera odveo do veoma važne pobjede u NBA ligi, a šou je pravio i nakon meča. Dok je analizirao utakmicu, najbolji košarkaš na planeti bio je izuzetno dobro raspoložen, pa je bilo mnogo prostora i za smijeh.

Sa Dirkom Novickim šalio se o rakiji, koja su uvijek pomene kada NBA košarkaši pričaju o Srbiji, a nekadašnji centar Majamija Judonis Haslem ni kriv ni dužan "natrčao" je na foru Nikole Jokića. Iako je bivši košarkaš želio da priča o Aronu Gordonu i tome koliko je on dobar kao treća napadačka opcija tima, Jokić ga je podsjetio na bolan trenutak od prije nekoliko godina.

"Kladim se da se sjećaš šta je on uradio u finalu", rekao je Nikola Jokić, a svima je bilo jasno da je riječ o finalnoj seriji u kojoj je Denver savladao Majami. Počeo je da se smije srpski košarkaš, nasmijao se i Judonis Haslem, ali i svi ostali koji su bili u studiju tokom uključenja najboljeg košarkaša na svijetu.

Pogledajte tu situaciju:

Judonis Haslem je sa ekipom Majamija osvojio tri šampionske titule, ali je u poznim godinama igračke karijere bio dio tima koji nije mogao da savlada Denver Nagetse. Tada je Haslem već imao mentorsku ulogu - rijetko je dobijao priliku da igra i uglavnom je potpisivao ugovore na Floridi kako bi bio važan dio svlačionice.

Sa druge strane, saradnja Jokića i Gordona doživjela je kulminaciju tokom sezone 2022/23, kada je Denver osvojio prvu titulu. Momci iz Kolorada u finalu su savladali Majami (4:1), a Nikola Jokić je bio MVP finalne serije. Podsjećamo, nekoliko nedjelja ranije "ukradena" mu je MVP titula u ligaškom dijelu sezone i dodijeljena Džoelu Embidu.