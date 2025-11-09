Nikola Jokić igra "pješke" i radi sulude stvari: Opet je ispisao istoriju NBA lige

Igrao se Nikola Jokić protiv finaliste NBA lige iz prošle sezone i opet je uspio da obori rekord i uđe u istoriju.
Nikola Jokić odigrao je prethodne noći još jedan sjajan meč i vodio je Denver do lake pobjede nad Indijanom 117:100. Niti jednog trenutka finalista NBA lige iz prošle sezone nije mogao da parira Nagetsima, čak nije pomoglo ni to što je to bila druga utakmica u 24 sata za domaći tim.
Naravno, Jokić je to iskoristio da malo eksperimentiše i da se "igra" tokom same utakmice, pa je opet i tako "pješke" došao do tripl-dabla: 32 poena, 14 skokova i 14 asistencija.
Interesantno je da je Jokić prethodne večeri imao i čak osam izgubljenih lopti, ali sve je to bilo u duhu utakmice - koju je igrao samo tako da se zabavi. I tako je uspio da obori rekord Vilta Čemberlejna i opet uđe u NBA istoriju. Od sada Jokić može da kaže da je košarkaš sa najvećim brojem tripl-dablova u kojima je postigao 30 poena i šutirao preko 70 odsto iz igre. Više ni taj rekord ne dijeli sa Čemberlejnom.
Nikola Jokic vs Indiana:— StatMuse (@statmuse)November 9, 2025
32 PTS
14 REB
14 AST
10-14 FG
Breaks a tie with Wilt to have the most 30 PT triple-doubles on 70 FG% in NBA history.pic.twitter.com/3TI8EAA5Rd
Zanimljivo je da su meč sa Indijanom preskočili Džamal Marej i Aron Gordon, a iako bi to obično značilo da se "sve sruši" u igri Nagetsa, sasvim solidno su ih odmenili ostali igrači. Tim Hardavej Džunior je upisao 17 poena, Pejton Votson je postigao 16, a po 12 su dodali Kameron Džonson i Džulijan Strouter.
Što se tiče Indijane, koja je "izranjavana" povredama i ne liči na tim iz prošle sezone, predvodio ju je Aron Nejsmit sa 25 poena. Ostaje na samo jednoj pobjedi u deset utakmica ove sezone.
NBA rezultati 9. novembar
- Vašington - Dalas 105:111
- Filadelfija - Toronto 130:120
- Atlanta - L.A: Lejkers 122:102
- Klivlend - Čikago 128:122
- Majami - Portland 136:131
- San Antonio - Nju Orleans 126:119
- Denver - Indijana 117:100
- L.A. Klipers - Finiks 103:114
