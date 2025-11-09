Nikola Jokić igra "pješke" i radi sulude stvari: Opet je ispisao istoriju NBA lige

Igrao se Nikola Jokić protiv finaliste NBA lige iz prošle sezone i opet je uspio da obori rekord i uđe u istoriju.

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći još jedan sjajan meč i vodio je Denver do lake pobjede nad Indijanom 117:100. Niti jednog trenutka finalista NBA lige iz prošle sezone nije mogao da parira Nagetsima, čak nije pomoglo ni to što je to bila druga utakmica u 24 sata za domaći tim.

Naravno, Jokić je to iskoristio da malo eksperimentiše i da se "igra" tokom same utakmice, pa je opet i tako "pješke" došao do tripl-dabla: 32 poena, 14 skokova i 14 asistencija.

Interesantno je da je Jokić prethodne večeri imao i čak osam izgubljenih lopti, ali sve je to bilo u duhu utakmice - koju je igrao samo tako da se zabavi. I tako je uspio da obori rekord Vilta Čemberlejna i opet uđe u NBA istoriju. Od sada Jokić može da kaže da je košarkaš sa najvećim brojem tripl-dablova u kojima je postigao 30 poena i šutirao preko 70 odsto iz igre. Više ni taj rekord ne dijeli sa Čemberlejnom.

Zanimljivo je da su meč sa Indijanom preskočili Džamal Marej i Aron Gordon, a iako bi to obično značilo da se "sve sruši" u igri Nagetsa, sasvim solidno su ih odmenili ostali igrači. Tim Hardavej Džunior je upisao 17 poena, Pejton Votson je postigao 16, a po 12 su dodali Kameron Džonson i Džulijan Strouter.

Što se tiče Indijane, koja je "izranjavana" povredama i ne liči na tim iz prošle sezone, predvodio ju je Aron Nejsmit sa 25 poena. Ostaje na samo jednoj pobjedi u deset utakmica ove sezone.

NBA rezultati 9. novembar

Vašington - Dalas 105:111

Filadelfija - Toronto 130:120

Atlanta - L.A: Lejkers 122:102

Klivlend - Čikago 128:122

Majami - Portland 136:131

San Antonio - Nju Orleans 126:119

Denver - Indijana 117:100

L.A. Klipers - Finiks 103:114

