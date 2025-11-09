"Molim vas, pokažite mi još jednog ovakvog": Adelman zagrmio zbog Jokića, ono što radi je nevjerovatno

Nikola Jokić odigrao je još jednu sjajnu partiju u dresu Denvera, koju je poslije susreta morao da prokomentariše i trener Dejvid Adelman.

Izvor: Screenshot/YouTube/@DNVR_Sports, Screenshot/Twitter/@Tatianaclinares

Nikola Jokić po ko zna koji put oduševio je javnost, šesti put u novoj sezoni postigao je tripl-dabl. U susretu protiv Indijane, Jokić je na domaćem terenu vodio Denver do pobjede 117:100, a susretu je doprinio sa 32 poena i po 14 skokova i asistencija. Još jedan neverovatan rezultat Srbina, pa je posle pobede i trener tima iz Kolorada Dejvid Adelman morao da uputi nekoliko reči na račun Somborca.

"Trebalo da pričamo o brojkama efikasnosti. Šta on radi u košarci: šutirao je 11-12 sa linije za slobodna bacanja, 100 posto za tri poena. On je jednostavno najefikasniji košarkaš koga sam ikada vidio. I znam da postoje košarkaši u prošlosti koje nisam imao priliku da vidim kako igraju, ali za mene, u ovoj modernoj generaciji košarke...Molim vas, pokažite mi ko još igra ovako na ovom efikasnom nivou u napadu", rekao je Adelman, ali je potom morao da doda:

"Uživanje je gledati ga. I inače, sve je to uradio za 31 minut. Dakle, taj momak je, nastaviću da govorim, samo uživam u ovome, dok vi možete da ga gledate".

Ipak, istakao je Adelman da Nikola Jokić ne može sam. Najboljem košarkašu na svijetu potrebni su i saigrači u ovoj timskoj igri. Jedan od igrača koji je imao sasvim solidan učinak bio je Pejton Votson koji je za 27 minuta postigao 16 poena, sedam skokova i tri ukradene lopte i sve to sa 54 posto šuta iz igre. Njegov doprinos bio je važan u ovom susretu.

"Ovo je godina u kojoj postaje jači, još jedna godina u teretani. Dolazi do skokova u važim trenucima, to će biti sjajna stvar za nas jer je Pejton morao da čuva Sijakama u ovom meču. Postoje trenuci kada Nikola (Jokić) ne uspijeva da čuva loptu, mora da se bavi skokovima... I uradio je odličan posao."

"Dakle, da, volim da vidim to jer je Pejton u ovoj utakmici davao koševe, nije to radio mnogo u posljednje vrijeme. Ipak, on može da radi razne stvari u mečevima - da blokira šuteve, skokove, trči po terenu i dozvoli da se rezultati budu kakvi jesu, onda igra pobjedničku košarku. I to je sve što nam treba od njega", dodao je Adelman.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!