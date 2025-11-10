logo
NBA liga nagradila Jokića: Nikolu ovo ni malo ne zanima, ali pokazuje kako dominira

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Nikola Jokić dobio je priznanje za igrača nedjelje u NBA ligi poslije sjajnih partija koje je pružio u prethodnom periodu.

Nikola Jokić igrač nedjelje u NBA ligi Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikolu Jokića individualna priznanja ne zanimaju previše, čak ni ono MVP priznanje, ali je NBA liga odlučila da pokaže koliko je ispred svih. Dodelila mu je nagradu za najboljeg igrača nedjelje u najjačoj košarkaškoj ligi. Neće ga ovo previše zanimati, ali pokazuje njegovu dominaciju.

Jokić je u trećoj nedjelji sezone "pogurao" Denver do četiri pobjede. Za to vrijeme je imao brojke koje su kao na video igrici - 31.3 poena, 11.3 skokova i 13.3 asistencije po meču. U tom periodu pali su Indijana (117:100), Golden Stejt (129:104), Majami (122:112) i Sakramento (130:124).

Jokić je dobio priznanje za igrača nedjelje na Zapadu, dok je u Istočnoj konferenciji to pripalo Kejdu Kaningemu (Detroit). Pistonsi su takođe imali skor od 4:0, a on je u tom periodu imao prosjek od 31 poen, 9.8 asistencija i 3.3 skoka po meču.

