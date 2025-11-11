Student prišao milijarderu u Dončićevom dresu: Svi su mislili da je provokacija, ali je istina drugačija

Jedan navijač Dalasa je u Dončićevom dresu iz Lejkersa sjeo pored milijardera da porazgovara sa njim. Otkriveni su i detalji tog razgovora.

Izvor: Tim Heitman / Getty images / Profimedia

Navijači Dalasa još uvijek ne mogu da se oporave od šokantne odluke kluba da trejduje Luku Dončića u Lejkerse. U novoj sezoni Mavsi imaju skor 3-8, a jedan navijač je usred meča sjeo pored vlasnika kluba Patrika Dumonta. Došao je i porazgovarao sa milijarderom i to u dresu Dončića iz Lejkersa. Očekivano, to je privuklo ogromnu pažnju.

Mnogi su ovo shvatili kao provokaciju i kao način na koji je navijač pokazao vlasniku šta misli o njegovom potezu i odluci Nika Herisona. Međutim, ispostavilo se da je istina malo drugačija. Pojavila se izjava Nikolasa Dikasona (18).

Bro pulled up to the Mavs owner in a Luka jerseypic.twitter.com/4XrILm1ti7 — BrickCenter (@BrickCenter_)November 11, 2025

Razlog zbog kog mu je prišao bio je jedan detalj sa meča protiv San Antonija 22. oktobra. Poslije poraza Mavsa je Nikolas, koji je inače student, vidio Dumonta i u naletu bijesa mu pokazao srednji prst.

"Kada smo bili na izlazu poslije tog meča, pričao sam svašta u Patrikovom pravcu i završilo se tako što sam mu pokazao srednji prst. Moj otac je bio tu, vidio je i rekao mi je da to nije lijepo sa moje strane i da moram da mu se izvinim. Upravo sam to i uradio, prihvatio je izvinjenje. Kratko smo popričali, rekao mi je da je pokušao da uradi ono što je najbolje za franšizu. Ponekad napravite grešku iako imate dobre namjere. Svi mi to radimo", poručio je Dikason za "Dalas Morning news".