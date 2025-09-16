Dalas otjerao Dončića zbog Kupera Flega, a njemu komanduje mama: Ne smije da kupi auto dok ona ne odobri

Roditelji Kupera Flega ne dozvoljavaju da se previše rastroši njihov sin na samom ulasku u NBA. Za sve su mu dali budžet, pa i za kupovinu automobila.

Izvor: Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Čekala je cijela NBA liga Kupera Flega i na kraju je Dalas dobio priliku da gradi tim oko njega. Odmah je potpisao gomilu nevjerovatnih sponzorskih ugovora, ali je takođe potpisao i ugovor vrijedan 62.700.000 dolara sa Maveriksima. Ipak, tim novcem za sada upravlja - mama.

Kako prenose američki mediji kada su pitali Kupera Flega koji će automobil kupiti od prve plate on je rekao da mu je majka postavila limit od 180.000 dolara i da mu je to budžet za automobil. Njegova majka Keli Fleg mu je pred novinarima rekla da "ne kupuje odmah Bugatija". 18-godišnji Kuper je sugerisao da bi potrošio 200.000 na automobill, ali mu je ta želja spuštena na 180.000.

"Ljudi pretpostavljaju da ću kupiti sportski automobil, ali ne vjerujem da ću to uraditi", rekao je nakon toga najiščekivaniji NBA ruki.

Kuper Fleg igra na pozicijama krila i krilnog centra, a za Dalas je već igrao na Ljetnoj ligi. Poslije samo jedne sezone na Djuku biljžio je 20,5 poena, 5 skokova, 2,5 asistencija, 1,5 ukradenih lopti i 1 blokadu po meču.

