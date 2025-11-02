Prvi pik sa drafta nije Luka Dončić već "mister promašaj"

Prvi pik sa ovogodišnjeg drafta Kuper Fleg ne igra ni blizu kako se očekivalo.
Prvi pik sa ovogodišnjeg NBA drafta Kuper Fleg ima velikih problema da se prilagodi na košarku koja se igra u najboljoj ligi svijeta. Dalas mu je napravio veliki pritisak označivši ga odmah kao novog lidera, košarkaša koji mora da zamijeni Luku Dončića, a to za sada nije ni blizu istine.
U porazu Dalasa od Detroita (122:110) u Meksiko Sitiju, Kuper Fleg je bio možda i najgori košarkaš svog tima. Za skoro 34 minuta na terenu ubacio je 16 poena, ali polovina su bila sa slobodnih bacanja. Zapravo, Fleg je šutirao svega 3/14 iz igre (2/6 za tri), imao je još osam skokova, četiri asistencije, jednu ukradenu i jednu izgubljenu loptu. Ali, podatak koji od svega možda najviše "bode oči" je da je Dalas sa njim na parketu imao "-12".
Bilo je i gorih, tako je sa Klejom Tompsonom (11 poena) i Nađijem Maršalom (7), Dalas bio u minusu "-21 poen". Poraz bi bio i ubjedljiviji, da se od svih igrača koje Dalas ima nije "zapalio" Danđelo Rasel - 31 poen, sedam skokova.
Kuper Fleg može i mora bolje od ovoga, tako da je trenutno na prosjeku od 13,4 poena (41 odsto iz igre), 6,2 skokova i 2,8 skokova. Iako to nije loše za "rukija", slabo je za onoga koga najavljuju kao novog Lebrona Džejmsa, a ko je već počeo da "pecka" na terenu i svoje rivale. Kao ovdje protiv Indijane...
COOPER FLAGG HIT MAC MCCLUNG WITH THE "TOO SMALL"pic.twitter.com/PkNROCBfwu— NBA on ESPN (@ESPNNBA)October 30, 2025
Što se tiče Detroita, njih je do pobjede predvodio Džejlen Djuren koji je ubacio 33 poena i imao 10 skokova, promašivši samo tri šuta iz igre (13/16). Kejd Kaningem je dodao 21, a Osar Tompson još 15.
NBA rezultati 2. novembar:
- Milvoki - Sakramento 133:135
- Šarlot - Minesota 105:122
- Indijana - Golden Stejt 114:109
- Vašington - Orlando 94:125
- Boston - Hjuston 101:128
- Detroit - Dalas 122:110
BONUS VIDEO:
