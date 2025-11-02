logo
Čitaoci reporteri

Prvi pik sa drafta nije Luka Dončić već "mister promašaj"

Prvi pik sa drafta nije Luka Dončić već "mister promašaj"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Prvi pik sa ovogodišnjeg drafta Kuper Fleg ne igra ni blizu kako se očekivalo.

kuper fleg prvi pik sa drafta igra ocajno Izvor: Stacy Revere / Getty images / Pr

Prvi pik sa ovogodišnjeg NBA drafta Kuper Fleg ima velikih problema da se prilagodi na košarku koja se igra u najboljoj ligi svijeta. Dalas mu je napravio veliki pritisak označivši ga odmah kao novog lidera, košarkaša koji mora da zamijeni Luku Dončića, a to za sada nije ni blizu istine.

Kuper Fleg protiv Detroita
Izvor: Youtube/Dallas Mavericks

U porazu Dalasa od Detroita (122:110) u Meksiko Sitiju, Kuper Fleg je bio možda i najgori košarkaš svog tima. Za skoro 34 minuta na terenu ubacio je 16 poena, ali polovina su bila sa slobodnih bacanja. Zapravo, Fleg je šutirao svega 3/14 iz igre (2/6 za tri), imao je još osam skokova, četiri asistencije, jednu ukradenu i jednu izgubljenu loptu. Ali, podatak koji od svega možda najviše "bode oči" je da je Dalas sa njim na parketu imao "-12".

Bilo je i gorih, tako je sa Klejom Tompsonom (11 poena) i Nađijem Maršalom (7), Dalas bio u minusu "-21 poen". Poraz bi bio i ubjedljiviji, da se od svih igrača koje Dalas ima nije "zapalio" Danđelo Rasel - 31 poen, sedam skokova.

Kuper Fleg može i mora bolje od ovoga, tako da je trenutno na prosjeku od 13,4 poena (41 odsto iz igre), 6,2 skokova i 2,8 skokova. Iako to nije loše za "rukija", slabo je za onoga koga najavljuju kao novog Lebrona Džejmsa, a ko je već počeo da "pecka" na terenu i svoje rivale. Kao ovdje protiv Indijane...


Što se tiče Detroita, njih je do pobjede predvodio Džejlen Djuren koji je ubacio 33 poena i imao 10 skokova, promašivši samo tri šuta iz igre (13/16). Kejd Kaningem je dodao 21, a Osar Tompson još 15.

NBA rezultati 2. novembar:

  • Milvoki - Sakramento 133:135
  • Šarlot - Minesota 105:122
  • Indijana - Golden Stejt 114:109
  • Vašington - Orlando 94:125
  • Boston - Hjuston 101:128
  • Detroit - Dalas 122:110

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:53
Luka Dončić izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Tagovi

Kuper Fleg NBA liga Dalas

