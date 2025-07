Nasljednik Luke Dončića razočarao Amerikance: Kuper Fleg debitovao za Dalas

Prvi pik sa Drafta Kuper Fleg odigrao jako loš meč na debiju za Dalas u Ljetnoj ligi.

Izvor: Patrick Smith / Getty images / Profimedia

Prvi pik sa ovogodišnjeg drafta Kuper Fleg debitovao je u dresu Dalas Maveriksa u Ljetnoj ligi. Momak koga mnogi vide kao nasljednika Luke Dončića i lidera ekipe u godinama koje dolaze ostvario je učinak od ne tako impresivnih 10 poena, šest skokova i četiri asistencije. Procenti šuta su mu bili jako loši, pošto je za dva poena šutirao 5/16, dok je promašio svih pet pokušaja za tri poena.

Druga zvijezda meča bio je Broni Džejms koji se takođe nije proslavio u porazu Los Anđeles Lejkersa od Maveriksa 87:85. Sin legendarnog Lebrona zabilježio je osam poena, dva skoka i dvije asistencije. Takva partija ponovo će pokrenuti glasine da li je Broniju stvarno mjesto u NBA ligi ili je "preko veze", na račun svog oca, u društvu najboljih košarkaša svijeta.

Kuper Fleg

Izvor: Mike Lawrie / Getty images / Profimedia

Sa druge strane, Fleg je svjestan da je odigrao jednu od najlošijih utakmica u karijeri. "Treneri su imali mnogo poverenja u mene. Rekli su mi da žele da eksperimentišem, da isprobam neke nove stvari. Samo sam pokušao da budem agresivan i onako kako su oni želeli. Iskreno, to je možda bila jedna od najgorih utakmica u mom životu. Ali smo pobedili. To je ono što mi je zaista važno", rekla je mlada nada Dalasa. Jedino što je bilo za pohvalu je to što je pronašao način da utice na igru, skokovima i asistencijama, pošto nije bio u šuterskom ritmu.

Kuper Fleg je rođen 2006. godine i visok je 206 centimetara. Igra na poziciji krila i već sada se smatra jednim od najtalentovanijih igrača svoje generacije. Ostvario je ogroman uspjeh na koledžu, gdje je postao prvi igrač koji je u jednoj sezoni zabilježio 500 poena, 100 asistencija i 30 blokada.