Ovako je Niko Herison reagovao kada su mu javili: Zbog Dončića dobijao prijetnje, a sad ga slave

Niko Herison je burno proslavio to što je Dalas dobio prilku da prvi bira na NBA draftu.

Izvor: Youtube/printscreen/Chaz NBA

Isplivao je snimak reakcije Nika Herisona na to što je Dalas dobio prvog pika na predstojećem draftu i malo je reći da mu je laknulo. Generalni menadžer Dalas Maveriksa je bio pod ogromnim pritiskom otkako je trejdovao Luku Dončića u Los Anđeles Lejkerse, a sada mu se to isplatilo.

Iako je njegov tim imao samo 1,8 odsto šanse da dođe do prava da prvi bira na predstojećem draftu, sreća je htjela da se upravo to desi. Mada opet, mnogi sumnjaju da je to sreća i kruže razne teorije NBA ligom, ali svejedno Herison je bio oduševljen. Kako i ne bi kada je zbog trejda Dončića dobijao čak i veliki broj prijetnji, a sada je došlo njegovih pet minuta. Za sada se nije javno oglasio saopštenjem ili izjavom, ali vidjeli smo ga kako slavi.

Internetom kruži snimak uprave i sportskog sektora Dalas Maveriksa kako u jednoj sobi zajednog gledaju draft lutriju i kako slave. Herison je prvi skočio sa stolice kada je pročitano da će prvi birati na draftu, a i ostatak okupljenih je slavio.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Niko Herison slavi prvog pika Izvor: YouTube/Chaz NBA

Prve reakcije na prvi pik Dalasa

"Tako sam srećan zbog navijača Maveriksa. Zaista će ovo biti nešto specijalno, jedva čekam da se vratim u Dalas", rekao je izvršni direktor Dalasa Rik Velts koji je prisustvovao draft lutriji. Oglasio se i Kuper Fleg koji nije djelovao previše oduševljeno: "Nisam mnogo razmišljao o tome. To je nešto van moje kontrole", rekao je on.

U jedinoj NCAA sezoni koju je odigrao u dresu Djuka on je prosječno bilježio 19,2 poena, 7,5 skokova i 4,2 asistencije, a Fleg koji je odličan defanzivac i visok je 206 centimetara može da igra na pozicijama krila i beka, mada ga neki vide i kao četvorku. S obzirom na igrački kadar Maveriksa, najvjerovatnije je da će igrati na krilu.