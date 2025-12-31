Veljko Paunović, selektor Srbije: Jako nam je važna podrška našeg naroda u Republici Srpskoj

Iza fudbalske reprezentacije Srbije je neuspješna godina u kojoj nije osigurano učešće na Mundijalu, ali imenovanjem Veljka Paunovića na klupu "orlova" naziru se bolji dani.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Selektor Srbije Veljko Paunović u novogodišnjem intervjuu za banjalučki "Glas Srpske" istakao da mu jako znači podrška iz Republike Srpske.

"Osjećam ljubav ljudi iz Republike Srpske. Puno prijatelja imam u Srpskoj. U Bijeljini imam jednog prijatelja Slavišu, koji je dolazio da me prati u Atletiku, u Meksiku...Nema gdje nije bio. Jako nam je važna podrška našeg naroda u Republici Srpskoj. Mnogo reprezentativaca je dala Srpska. Sjećam se kad sam doveo Mijata Gaćinovića, poslije jedne utakmice kada je Vojvodina igrala protiv Zvezde. On je već bio selektiran za kadete BiH i ja sam popričao sa njim, poslije te utakmice omladinske lige i ponudio mu da igra za Srbiju. Istog momenta je rekao: "Dolazim"! Srđan Babić je već bio selektiran, kada sam došao. Godinu dana nije mogao da igra, da bude registrovan za Vojvodinu, a ja sam ga vodio da igra sve prijateljske utakmice. Osjetio sam koliko im to znači", rekao je Paunović za banjalučki list.

Izvor: Profimedia/Andrew Yates / Sportimage

U tom kontekstu, upitan je i za Stefana Bajčetića, fudbalera Liverpula koji je sve bliže odluci da obuče dres A reprezentacije Španije zbog majke Španjolke. Njegov otac je Srđan Bajčetić, nekadašnji igrač Crvene zvezde, Selte i Brage.

"Kada je riječ o Bajčetiću, moramo da budemo vrlo oprezni sa odgovorima, jer je on već nastupao za mlađe selekcije Španije. Bilo šta da kažem, može da se interpretira na pogrešan način. Činjenica je da sam dobar prijatelj sa njegovim ocem i to je sve što u ovom trenutku želim da kažem. Ali zato želim da poručim svakom Srbinu koji može da igra za Srbiju, da zna da ćemo ga tražiti gdje god bude bio i da ćemo ga naći kada bude pravi momenat. I oni koji možda sad igraju za druge reprezentacije, a imaju još prava da nastupe za Srbiju, idemo i po njih. Ne možemo da izgubimo nikoga, niti treba to da se desi", podvukao je selektor "orlova".

(MONDO)