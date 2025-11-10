logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sprema se otkaz čovjeku koji je otjerao Dončića: Prekasno su shvatili kakvu su grešku napravili

Sprema se otkaz čovjeku koji je otjerao Dončića: Prekasno su shvatili kakvu su grešku napravili

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Niko Herison mogao bi konačno da dobije otkaz u Dalasu poslije užasnih igara ekipe i trejda Luke Dončića koji pruža maestralne partije u Lejkersima.

Niko Herison dobija otkaz jer je otpustio Luku Dončića Izvor: Luke Hales/ Getty images/ Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Niko Herison mogao bi konačno da dobije otkaz. Ono što priželjkuju navijači Dalasa još od kada je trejdovao Luku Dončića moglo bi da se ostvari. Vlasnici Maveriksa su ga štitili, uostalom i oni su se složili sa odlukom za odlazak Dončića, ali tek sada izgleda primjećuju koliko su pogrešili.

Kasno je da vrate čovjeka koji dominira u Lejkersima, ali mogu bar da ponude neku vrstu "pomirenja" sa navijačima. Iz Amerike stižu informacije da bi generalni menadžer mogao da dobije otkaz vrlo brzo.

"Više nije pitanje kada ni ako, Herison će da bude otpušten", najavljuju američki mediji. Novinari pišu da je došlo do sukoba na relaciji uprave kluba i Herisona zbog užasnih igara Dalasa i poteza koje je pravio poslije trejda Dončića.

Mavsi su jedna od najgorih timova u NBA ligi trenutno, imaju skor 3-7 i to poslije dobijanja prvog pika na draftu i uzimanja Kupera Flega. Nije sporno uopšte da je Fleg talentovan i da je njegov potencijal ogroman, ali je potrebno vrijeme za razvoj i podizanje kvaliteta. Daleko je on od Dončića sada, a vlasnici kluba su prekasno to shvatili...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dalas NBA liga Luka Dončić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC