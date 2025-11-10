"Pa, ne takmiči se protiv Luke Dončića": Saigrač izazvao Slovenca na opkladu, pa odmah zažalio

Luka Dončić po ko zna koji put pobijedio je u šutiranju sa centra, ovog puta Rui Hačimura shvatio je da je vrlo teško nadmetati se sa Slovencem

Izvor: Screenshot/Instagram/@lakers

Luka Dončić još jednom je pokazao da je preciznost njegovo drugo ime. Reprezentativac Slovenije, od pojave na košarkaškoj sceni oduševljava publiku nestvarnim šutevima. Ovog puta, nije uradio ništa nemoguće, već je saigraču iz Lejkersa jasno stavio do znanja da je nepogrešiv - čak i sa polovine terena.

Dončić oduvijek važi za "kralja" pogađanja iz nevjerovatnih pozicija, na terenu, ali vrlo često pogađa i sa drugih dijelova dvorane. Ovog puta Rui Hačimura izazvao je saigrača, svaki od košarkaša morao je da šutne po tri puta sa centra terena. Igralo se ujednačeno do 2:2, a onda je Rui promašio, a Luka, naravno, pogodio.

Japanac je promašio u posljednjoj seriji šutiranja, dok se prije toga srčano radovao poslije svakog koša, s obzirom na to da Dončić vrlo lako pogađa u takvim situacijama, pitanje pobjednika gotovo da se nije postavljalo i na kraju se Slovenac slavio. Na kraju je ponosno i uz osmijeh podigao ruke, kao da je rekao: "Pa, ne znam zašto se takmičiš protiv mene". Na taj način, reprezentativac Slovenije još jednom je potvrdio je dominaciju ali i svoju statistiku u novoj NBA sezoni - bilježi ravno 37 poena, 10 skokova i 9,5 asistencija po susretu.

Kad su u pitanju Lejkersi, ovaj tim ima skor 7-3 i mada je ekipa Džej-Džej Redika uspjela da veže pet pobjeda, uslijedio je hladan tuš protiv Atlante koja je na domaćem terenu slavila 122:102.