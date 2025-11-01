logo
Luka Dončić kao Majkl Džordan: Ovo je uspjelo samo još dvojici igrača u istoriji NBA lige

Luka Dončić kao Majkl Džordan: Ovo je uspjelo samo još dvojici igrača u istoriji NBA lige

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Luka Dončić je na startu nove NBA sezone uspio da uradi nešto što su prije njega učinili samo Majkl Džordan i Vilt Čembrlen

Luka Dončić u prve tri utkamic epostigao 125 poena Izvor: Nbc Golf / Zuma Press /RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia

Luka Dončić dominira u NBA ligi poslije Eurobasketa. Pruža nevjerovatne partije u dresu Los Anđeles Lejkersa i sada je ušao u odabrano društvo. Uradio je ono što su prije njega uspeli samo Majkl Džordan i Vilt Čembrlen. Nije loše društvo, zar ne?

O čemu se radi? Slovenački košarkaš je postao jedan od trojice u istoriji koji su na prve tri utakmice u sezoni dali 125 i više poena. Druga dvojica su naravno Džordan (u sezoni 1986/87) i Vilt (čak tri puta, 1961/62, 1962/63 i 1965/66) koji su obilježili istoriju najjače košarkaške lige na svetu. Sada im se pridružio i nevjerovatni Luka.

Dončić je u pobjedi Lejkersa protiv Memfisa ubacio 44 poena (uz 12 skokova i 6 asistencija). Prije toga je Golden Stejtu ubacio 43 (uz 12 skokova i 9 asistencija), a onda je Minesoti "spakovao" 49 poena (11sk, 8as). Priliku da nastavi tu seriju imaće protiv Majamija, pa onda slede Portland, San Antonio, Atlanta, Šarlot...

Tagovi

Luka Dončić NBA liga Majkl Džordan

