Luka Dončić radi neviđene stvari: Ovo se nije desilo 63 godine, postavlja sulude rekorde

Luka Dončić radi neviđene stvari: Ovo se nije desilo 63 godine, postavlja sulude rekorde

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Nevjerovatne partije Luke Dončića ove sezone u dresu L.A. Lejkersa i rekordi koje smo mislili da niko neće dotaći.

Luka Dončić obara rekorde u NBA Izvor: Matthew A. Smith / Getty images / Profimedia

Slovenački košarkaš Luka Dončić oporavio se od manje povrede i vratio se na teren, pa je tako odmah do pobjede predvodio svoje L.A. Lejkerse. Dončić je srušio Majami (130:120) našeg Nikole Jovića, a ponovo je Slovenac uspio da se upiše u istoriju NBA lige.

Prethodne noći Luka Dončić zabilježio je još jedan tripl-dabl i to sa 29 poena (16 u prvom poluvremenu), 11 skokova i 10 asistencija. To mu je inače 83. karijerni tripl-dabl.

Luka Dončić briljira za L.A. Lejkerse.
Izvor: Youtube/NBA

Ono što je zanimljivo je da je Dončić u svoje četiri utakmice ove sezone postigao čak 165 poena, što je najviše još od Vilta Čemberlena u sezoni 1962-63. Preciznije, Dončić je tako opet ušao u istoriju NBA lige jer je dotakao rekord star 63 godine, koji je važio još i dok njegov otac Saša nije bio rođen.

Trenutno, njegov prosjek u NBA ligi ove sezone iznosi 45,3 poena po meču, 11,7 skokova i 7,7 asistencija. Brojke koje su zaista potpuno sulude...


Što se tiče ove same utakmice, Dončić je opet imao podršku Ostina Rivsa koji je zabilježio 26 poena i imao je 11 asisistencija, Laravija je dodao 25, a Hačimura i Hejs po 15. Opet zbog povrede nije bilo Lebrona Džejmsa. Kod Majamija kao preporođen igra Haime Hakez i ubacio je 31 poen, Adebajo i Larson su imali po 17, a naš Nikola Jović je susret završio sa devet poena, tri skoka i dvije asistencije.

Prethodne noći od srpskih košarkaša niko više nije izlazio na parket.

NBA rezultati 3. novembar:

  • Oklahoma Siti - Nju Orleans 137:106
  • Bruklin - Filadelfija 105:129
  • Šarlot - Juta 126:103
  • Klivlend - Atlanta 117:109
  • Toronto - Memfis 117:104
  • Njujork - Čikago 128:116
  • Finiks - San Antonio 130:118
  • L.A. Lejkers - Majami 130:120

