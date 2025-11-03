Luka Dončić radi neviđene stvari: Ovo se nije desilo 63 godine, postavlja sulude rekorde

Nevjerovatne partije Luke Dončića ove sezone u dresu L.A. Lejkersa i rekordi koje smo mislili da niko neće dotaći.

Izvor: Matthew A. Smith / Getty images / Profimedia

Slovenački košarkaš Luka Dončić oporavio se od manje povrede i vratio se na teren, pa je tako odmah do pobjede predvodio svoje L.A. Lejkerse. Dončić je srušio Majami (130:120) našeg Nikole Jovića, a ponovo je Slovenac uspio da se upiše u istoriju NBA lige.

Prethodne noći Luka Dončić zabilježio je još jedan tripl-dabl i to sa 29 poena (16 u prvom poluvremenu), 11 skokova i 10 asistencija. To mu je inače 83. karijerni tripl-dabl.

Luka Dončić briljira za L.A. Lejkerse. Izvor: Youtube/NBA

Ono što je zanimljivo je da je Dončić u svoje četiri utakmice ove sezone postigao čak 165 poena, što je najviše još od Vilta Čemberlena u sezoni 1962-63. Preciznije, Dončić je tako opet ušao u istoriju NBA lige jer je dotakao rekord star 63 godine, koji je važio još i dok njegov otac Saša nije bio rođen.

Trenutno, njegov prosjek u NBA ligi ove sezone iznosi 45,3 poena po meču, 11,7 skokova i 7,7 asistencija. Brojke koje su zaista potpuno sulude...

Što se tiče ove same utakmice, Dončić je opet imao podršku Ostina Rivsa koji je zabilježio 26 poena i imao je 11 asisistencija, Laravija je dodao 25, a Hačimura i Hejs po 15. Opet zbog povrede nije bilo Lebrona Džejmsa. Kod Majamija kao preporođen igra Haime Hakez i ubacio je 31 poen, Adebajo i Larson su imali po 17, a naš Nikola Jović je susret završio sa devet poena, tri skoka i dvije asistencije.

Prethodne noći od srpskih košarkaša niko više nije izlazio na parket.

NBA rezultati 3. novembar:

Oklahoma Siti - Nju Orleans 137:106

Bruklin - Filadelfija 105:129

Šarlot - Juta 126:103

Klivlend - Atlanta 117:109

Toronto - Memfis 117:104

Njujork - Čikago 128:116

Finiks - San Antonio 130:118

L.A. Lejkers - Majami 130:120

