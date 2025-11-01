logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kakva Dominacija Luke Dončića: Poslije Eurobasketa mu niko ništa ne može u NBA ligi

Kakva Dominacija Luke Dončića: Poslije Eurobasketa mu niko ništa ne može u NBA ligi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Luka Dončić odigrao je još jednu fenomenalnu partiju, dao 44 poena i donio pobjedu Lejkersima na gostovanju protiv Memfisa

Luka Dončić dao 44 poena u pobjedi Lejkersa Izvor: Matthew A. Smith / Getty images / Profimedia

Luka Dončić nastavlja da dominira u NBA ligi. Ubacio je 44 poena i donio pobjedu Lejkersima a gostovanju u Memfisu (117:112). Propustio je prethodne tri utakmice zbog povrede prsta, a onda je pokazao svima da igra sezonu iz snova pošto je na četvrtoj utakmici imao preko 40 datih poena - 44 poena, 12 skokova, 6 asistencija.

Zahvaljujući njemu Lejkersi su na pozitivnom skoru (4-2) i imaju jedan poraz u posljednjih pet utakmica. I to na meču na kom slovenački reprezentativac nije bio na parketu zbog povrede prsta. Od povratka sa Eurobasketa pruža nevjerovatne partije i djeluje da niko ne može da ga zaustavi.

Dončić je protiv Grizlisa imao više šuteva za tri (6/15) nego za dva (9/12), uz to je 13 puta išao na liniju penala (10/12), jedina loša stvar za 39 minuta na parketu bila je u broju izgubljenih lopti (čak 5). Pratio ga je Ostin Rivs (21, 4sk, 4as). U domaćem timu su Džok Lendejl (16, 5sk) i Džejlen Vest (16, 7sk) bili najbolji, a potpuno je zakazao najbolji igrač tima Dža Morant (8, 7as, uz 0/6 za tri).

Rezultati:

Indijana - Atlanta 108:128

Filadelfija - Boston 108:109

Klivlend - Toronto 101:112

Čikago - Njujork Niksi 135:125

Memfis - Lejkersi 112:117

Finiks - Juta 118:96

Portland - Denver 109:107

Klipersi - Nju Orleans 126:124

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Dončić LA Lejkers NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC