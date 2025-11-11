logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Promašio 31 šut na meču NBA lige: Dali mu nagradu sa Jokićem, a Amerikanac se obrukao

Promašio 31 šut na meču NBA lige: Dali mu nagradu sa Jokićem, a Amerikanac se obrukao

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Jedan od najboljih igrača Detroita Kejd Kaningem promašio je čak 31 šut na utakmici protiv Vašingtona, ali je na kraju njegov tim dobio taj meč

Kejd Kaningem promašio 31 šut na utakmici Izvor: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Dobro je poznato da u NBA ligi najbolji igrači imaju dozvole da šutiraju koliko hoće i da im se "gleda kroz prste". Međutim, ovo što je uradio Kejd Kaningem je zaista nevjerovatno, uspio je da promaši čak 31 šut na jednoj utakmici. Detroit je poslije produžetka pobijedio Vašington (137:135), a Amerikanac se propisno obrukao.

Kaningem je ubacio 14 šuteva iz 45 pokušaja. To je najveći broj promašaja još od kada je došlo do spajanja NBA i ABA lige (od sezone 1976/77). Kejd je šutirao 12/34 za dva, 2/11 za tri, a postigao je 16 od 18 poena sa linije penala. Ukupno je dao 46 poena, uz 12 skokova i 11 asistencija. Inače, 46 datih poena mu je rekord karijere.

Zanimljivo je da je Kaningem veče prije utakmice dobio nagradu od NBA lige za igrača nedjelje na Istoku. Priznanje na Zapadu pripalo je Nikoli Jokiću.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NBA liga Detroit Pistons Vašington

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC