Promašio 31 šut na meču NBA lige: Dali mu nagradu sa Jokićem, a Amerikanac se obrukao

Jedan od najboljih igrača Detroita Kejd Kaningem promašio je čak 31 šut na utakmici protiv Vašingtona, ali je na kraju njegov tim dobio taj meč

Izvor: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Dobro je poznato da u NBA ligi najbolji igrači imaju dozvole da šutiraju koliko hoće i da im se "gleda kroz prste". Međutim, ovo što je uradio Kejd Kaningem je zaista nevjerovatno, uspio je da promaši čak 31 šut na jednoj utakmici. Detroit je poslije produžetka pobijedio Vašington (137:135), a Amerikanac se propisno obrukao.

Kaningem je ubacio 14 šuteva iz 45 pokušaja. To je najveći broj promašaja još od kada je došlo do spajanja NBA i ABA lige (od sezone 1976/77). Kejd je šutirao 12/34 za dva, 2/11 za tri, a postigao je 16 od 18 poena sa linije penala. Ukupno je dao 46 poena, uz 12 skokova i 11 asistencija. Inače, 46 datih poena mu je rekord karijere.

Zanimljivo je da je Kaningem veče prije utakmice dobio nagradu od NBA lige za igrača nedjelje na Istoku. Priznanje na Zapadu pripalo je Nikoli Jokiću.